Она получила 410 тысяч рублей в виде взяток
Бывшая сотрудница администрации Муйского района Бурятии признана виновной в совершении четырёх преступлений по статье «Получение взятки».
Женщина была ответственной за предоставление социальной выплаты гражданам-переселенцам из аварийных жилых помещений.
В 2020 году за неосуществление контроля по проверке достоверности представленных документов на приобретаемое жильё по заведомо мнимым сделкам она получила от четырёх человек взятки на сумму 410 тысяч рублей.
- Муйский районный суд назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком 5 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии бывшая чиновница получила «условку» за взятки
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