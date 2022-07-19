В Бурятии бывшая чиновница получила «условку» за взятки

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Она получила 410 тысяч рублей в виде взяток



Бывшая сотрудница администрации Муйского района Бурятии признана виновной в совершении четырёх преступлений по статье «Получение взятки».



Женщина была ответственной за предоставление социальной выплаты гражданам-переселенцам из аварийных жилых помещений.



В 2020 году за неосуществление контроля по проверке достоверности представленных документов на приобретаемое жильё по заведомо мнимым сделкам она получила от четырёх человек взятки на сумму 410 тысяч рублей.



- Муйский районный суд назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком 5 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

