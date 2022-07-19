19 июля

18 июля

Популярное

В Бурятии бывшая чиновница получила «условку» за взятки

В Бурятии бывшая чиновница получила «условку» за взятки
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она получила 410 тысяч рублей в виде взяток

Бывшая сотрудница администрации Муйского района Бурятии признана виновной в совершении четырёх преступлений по статье «Получение взятки».

Женщина была ответственной за предоставление социальной выплаты гражданам-переселенцам из аварийных жилых помещений. 

В 2020 году за неосуществление контроля по проверке достоверности представленных документов на приобретаемое жильё по заведомо мнимым сделкам она получила от четырёх человек взятки на сумму 410 тысяч рублей.

- Муйский районный суд назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком 5 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бывшая чиновница получила «условку» за взятки
В Бурятии бывшая чиновница получила «условку» за взятки
Власть, 19.07.2022
 Она получила 410 тысяч рублей в виде взяток 
В Забайкалье уволился вице-премьер правительства края
В Забайкалье уволился вице-премьер правительства края
Власть, 18.07.2022
Решение об увольнении было принято по личным мотивам
Завершён приём документов от кандидатов на должность главы Бурятии
Завершён приём документов от кандидатов на должность главы Бурятии
Власть, 18.07.2022
Все кандидаты представили необходимые документы
В Бурятию прибыла официальная делегация Узбекистана
В Бурятию прибыла официальная делегация Узбекистана
Власть, 18.07.2022
Делегацию возглавляет советник премьер-министра
Глава Бурятии работает Мухоршибирском районе
Глава Бурятии работает Мухоршибирском районе
Власть, 16.07.2022
В район Алексей Цыденов выехал сегодня 
Бурятия и железнодорожники подписали соглашение о сотрудничестве
Бурятия и железнодорожники подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 15.07.2022
Совместная работа затронет строительство жилых домов в посёлке Таксимо
В Улан-Удэ экс-председатель КУИ получила 6 лет колонии
В Улан-Удэ экс-председатель КУИ получила 6 лет колонии
Власть, 15.07.2022
Суд вынес приговор бывшей высокопоставленной чиновнице Анастасии Кузовлевой
Проблемы окраины Улан-Удэ решают с помощью прокуратуры
Проблемы окраины Улан-Удэ решают с помощью прокуратуры
Власть, 15.07.2022
Детям больше не придётся ездить в школу на электричке
В Бурятии районная прокуратура не обнаружила услуг в электронном виде
В Бурятии районная прокуратура не обнаружила услуг в электронном виде
Власть, 15.07.2022
Суд рассмотрел иск об обеспечении возможности получения услуг в электронной форме
В Бурятии выберут лучшего госслужащего
В Бурятии выберут лучшего госслужащего
Власть, 14.07.2022
Он получит сто тысяч рублей
В Бурятии прокуратура указала на проблему четырёх сёл с уставами
В Бурятии прокуратура указала на проблему четырёх сёл с уставами
Власть, 14.07.2022
Представления прокуратуры получили сельские поселения в отдалённом районе
Прокурор Бурятии отправится к дому обманутых дольщиков
Прокурор Бурятии отправится к дому обманутых дольщиков
Власть, 14.07.2022
Галина Ковалёва проведёт выездной личной приём
Глава Бурятии: «Вы – наша сила, надежда всей страны»
Глава Бурятии: «Вы – наша сила, надежда всей страны»
Власть, 13.07.2022
Алексей Цыденов поблагодарил приехавших со спецоперации росгвардейцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^