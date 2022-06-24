Сегодня Еравнинский район отмечает 95-летие
Сегодня, 24 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Еравнинском районе.
Он откроет врачебную амбулаторию в селе Можайка, проинспектирует ход строительства школы в селе Сосново-Озёрское, посетит ГОК «Озёрный», а также примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 95-летию района, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В селе Можайка глава Бурятии откроет врачебную амбулаторию, которая будет обслуживать 1,5 тысяч жителей сел Можайка, Эгита и Поперечное. Модульное здание амбулатории построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В селе Сосново-Озёрское Алексей Цыденов посетит строительство школы на 450 мест. Поручение о необходимости строительства школы глава дал в ходе одной их предыдущих своих поездок в район.
Также Алексей Цыденов посетит ГОК «Озерный», где в настоящее время ведётся строительно-монтажные и проектно-изыскательные работы.
В 2022 году Еравнинскому району исполняется 95 лет. Алексей Цыденов посетит торжественные мероприятия, посвящённые юбилею района. В рамках праздничных мероприятий состоится презентация 14 сельских поселений района.
Глава Бурятии выехал в Еравнинский район
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