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Глава Бурятии выехал в Селенгинский район

Глава Бурятии выехал в Селенгинский район
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Программу целевой поездки завершит фестиваль ТОСов

Сегодня, 23 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Селенгинском районе, где проходит первый этап республиканского фестиваля ТОСов.

Программа поездки начнётся с осмотра Новоселенгинской школы. Здесь состоится открытие мемориальной доски почётному гражданину Бурятии Селенгинского района Ивану Суетину.

В райцентре главе Бурятии покажут лыжную базу – дополнительный участок в 900 метров лыжероллерной трассы, построенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Программу целевой поездки завершит фестиваль ТОСов. Это первый этап республиканского фестиваля. Большой фестиваль будет проходить в шести районах и завершится большим концертом (0+) на площади Советов 11 августа в столице республики. 
глава Бурятии Алексей Цыденов Селенгинский район

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