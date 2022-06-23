Программу целевой поездки завершит фестиваль ТОСов
Сегодня, 23 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Селенгинском районе, где проходит первый этап республиканского фестиваля ТОСов.
Программа поездки начнётся с осмотра Новоселенгинской школы. Здесь состоится открытие мемориальной доски почётному гражданину Бурятии Селенгинского района Ивану Суетину.
В райцентре главе Бурятии покажут лыжную базу – дополнительный участок в 900 метров лыжероллерной трассы, построенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Программу целевой поездки завершит фестиваль ТОСов. Это первый этап республиканского фестиваля. Большой фестиваль будет проходить в шести районах и завершится большим концертом (0+) на площади Советов 11 августа в столице республики.
Глава Бурятии выехал в Селенгинский район
Власть, Фото:
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