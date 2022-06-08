Главный санврач Бурятии потребовал не допустить вспышек кишечных инфекций

Вопросы профилактики кишечных инфекций в детских учреждениях обсудили на недавнем совещании
Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к заместителям глав муниципальных образований по социальным вопросам, начальникам управлений образования, руководителями образовательных организаций по вопросу профилактики острых кишечных инфекций в детских учреждения.
- У нас учебный год завершается, вместе с тем начинается летняя оздоровительная кампания. Я хочу обратиться к главам муниципальных образований, учредителям, руководителям детских организаций - необходимо взять на особый контроль меры профилактики острых кишечных инфекций в образовательных и оздоровительных учреждениях. Мы не раз обращали внимание на этот вопрос, неоднократно проводили совещания, комиссии. В очередной раз хочу напомнить, что работники пищеблоков обязательно должны пройти обследование на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных заболеваний не ранее чем за три календарных дня до дня выхода на работу. Также санитарными правилами сохраняется требование по обследованию персонала лагерей с круглосуточным пребыванием детей на COVID-19 не ранее чем за два календарных дня до дня выхода на работу. Кроме того, обращаю внимание руководителей, учредителей организаций на важность проведения ежедневного мониторинга и контроля за работой в оздоровительных и образовательных учреждениях. Особое внимание нужно уделить вопросам безопасного, качественного питания и водообеспечения, которое должно соответствовать всем требованиям безопасности, - сказал Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», окончание учебного года для Новоселенгинской школы-интернаты обернулось массовым отравлением. Инцидент произошёл 25 мая после школьного чаепития, которое устроили родители и педагоги для учеников 9 и 11 классов. В больницу попали 45 человек. Отравившихся детям и взрослым поставили диагноз «сальмонеллез».
Глава Бурятии Алексей Цыденов после произошедшего призвал усилить контроль за школами во время выпускных. В школах Улан-Удэ в связи с грядущими выпускными балами директорам запретили проводить банкеты в школах или общепите.
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