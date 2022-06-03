В комитете по образованию прокомментировали приказ о запрете на чаепития и банкеты в честь выпускных
Как сообщал «Байкал-Daily», комитет по образованию администрации Улан-Удэ выпустил приказ, в котором говорится о запрете «накрытия столов, чаепитий, посещения объектов общественного питания» в честь выпускных вечеров.
Позже в комитете прокомментировали ситуацию, пояснив, что запрет касается только директоров школ и периода, когда проходят сами выпускные балы. Право родителей вчерашних школьников о формах празднования окончания школы после выпускного бала остаётся за ними, отметили в комитете по образованию.
Объясняя причины, представители администрации напомнили, что подобные приказы издавались порядка семи лет подряд, за исключением двух «ковидных» годов.
- Комитет по образованию ежегодно издавал приказы школам о запрете проведения банкетов. В школах проводилось торжественное вручение аттестатов, сопровождавшееся концертными номерами от выпускников, развлекательными программами, дискотекой, фейерверками, поздравлениями от родителей, учителей и гостей. Конечно, были протесты отдельных родителей, но без острых конфликтов, - отметили в комитете. – Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса лежит на директоре школы. Соответственно, приказ говорит о том, что нашим руководителям запрещено организовывать во время выпускного вечера банкеты в общепитах и накрытие столов в школах.
В комитете заявили, что за последние годы в Улан-Удэ не было неприятных инцидентов на выпускных. В отличие от Селенгинского района, где школьное чаепитие в честь Последнего звонка обернулось массовым отравлением.
Запрет на банкеты в честь выпускных в Улан-Удэ относится к директорам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Режиссёр по пластике Игорь Григурко приехал в Улан-Удэ
В два новых дома въедут переселенцы из аварийного жилья
Особый противопожарный режим был отменён 2 июня
Акция проводится в республике с 2019 года
Гости праздника соревновались в поднятии гирь, армрестлинге, борьбе и перетягивании каната
Запрет для граждан продлится до 24 июня
В комитете по образованию прокомментировали приказ о запрете на чаепития и банкеты в честь выпускных
Фестиваль проведут в Агинском Бурятском округе
В Улан-Удэ состоялись «Кирилло-Мефодиевские чтения»
Причиной стали интенсивные осадки в регионе
Она пройдёт в музее природы Бурятии
Осуждённые изготовили для них открытки
За жизнь больного врачи боролись почти месяц
Бурдрам традиционно принимает участие в фестивале «Гэгэн муза» и неоднократно получал главные премии
Геннадий Орлов служил в Улан-Удэ