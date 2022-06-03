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Запрет на банкеты в честь выпускных в Улан-Удэ относится к директорам

Запрет на банкеты в честь выпускных в Улан-Удэ относится к директорам
Общество,  Фото:pexels.com
В комитете по образованию прокомментировали приказ о запрете на чаепития и банкеты в честь выпускных

Как сообщал «Байкал-Daily», комитет по образованию администрации Улан-Удэ выпустил приказ, в котором говорится о запрете «накрытия столов, чаепитий, посещения объектов общественного питания» в честь выпускных вечеров. 

Позже в комитете прокомментировали ситуацию, пояснив, что запрет касается только директоров школ и периода, когда проходят сами выпускные балы. Право родителей вчерашних школьников о формах празднования окончания школы после выпускного бала остаётся за ними, отметили в комитете по образованию.

Объясняя причины, представители администрации напомнили, что подобные приказы издавались порядка семи лет подряд, за исключением двух «ковидных» годов.

- Комитет по образованию ежегодно издавал приказы школам о запрете проведения банкетов. В школах проводилось торжественное вручение аттестатов, сопровождавшееся концертными номерами от выпускников, развлекательными программами, дискотекой, фейерверками, поздравлениями от родителей, учителей и гостей. Конечно, были протесты отдельных родителей, но без острых конфликтов, - отметили в комитете. – Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса лежит на директоре школы. Соответственно, приказ говорит о том, что нашим руководителям запрещено организовывать во время выпускного вечера банкеты в общепитах и накрытие столов в школах.

В комитете заявили, что за последние годы в Улан-Удэ не было неприятных инцидентов на выпускных. В отличие от Селенгинского района, где школьное чаепитие в честь Последнего звонка обернулось массовым отравлением.


выпускные вечера банкет

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