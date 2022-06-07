«Полное безобразие»: Алексей Цыденов отчитал главу Кяхтинского района

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов раскритиковал срывы сроков проектирования крупного соцобъекта



6 июня на еженедельном планёрном совещании глава Бурятии Алексей Цыденов обратил внимание глав районов на важность своевременной подготовки проектной документации на социальные объекты. Главным образом, его возмутили сроки проектирования нового дома культуры в Кяхтинском районе. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что проектирование длится уже четвёртый год.



- Коллеги, вы уже четыре года проектируете этот дом культуры! Мы на следующий год опять никуда не заявимся. Когда у вас будет проект? - обратился Алексей Цыденов к главе Кяхтинского района Бимбе Нимаеву.



- Договариваемся в этом году, крайний срок - январь следующего года. С первым проектировщиком разорвали договор, проект был вообще никакой. Теперь снова выставляемся, - ответил глава района.



Алексей Цыденов поручил минстрою Бурятию ускорить процесс.



- Ответ не принимается. Возьмите типовой проект дома культуры. Январь следующего года – это только 2024 год, когда куда-то можно будет заявляться. Бимба Жигмитович, там не более 500 млн нужно. А вы проектно-сметную документацию делаете четыре года! Минстрой, прошу подключиться, то что сейчас происходит – полное безобразие. Типовой проект можно привязать. Там в проект, единственное, включается снос и демонтаж существующего и всё, - отметил Алексей Цыденов.



Глава республики особо отметил, что своевременная разработка проектной документации – важный этап в получении источников финансирования.



- Январь вообще не рассматривается. Перед людьми неудобно! В начале сентября заходите в экспертизу, к октябрю - проектно-сметная документация. Также у вас есть право определять единственного поставщика, определяйте сейчас, - озвучил поручение Алексей Цыденов.

