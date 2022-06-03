Экс-замминистра строительства Бурятии вновь предстал перед судом

На этот раз дело Сергея Рыбальченко было связано с домами в Гусиноозёрске и Кабанске
30 мая Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел очередное дело по некачественным домам для детей-сирот. Как стало известно «Байкал-Daily», подсудимым вновь стал бывший заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко.
Изначально он обвинялся в превышении должностных полномочий. Дело касалось приёмки 61 жилого помещения в городе Гусиноозёрск и 22 жилых помещений в селе Кабанск. Дома возводились по государственным контрактам в рамках программы обеспечения жильём детей-сирот.
- Суд пришёл к выводу, что объективных доказательств совершения, как должностным лицом, умышленного преступления - совершения действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлёкших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, суду не представлено, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Суд счёл недоказанным наличие умысла на превышение своих должностных полномочий из иной личной заинтересованности, связанной с приобретением за счёт средств республиканского бюджета жилья для детей-сирот. Поэтому уголовное дело переквалифицировали на статью «Халатность» (ч.1.1 ст.293 УК РФ).
В итоге Рыбальченко был признан виновным по статье «Халатность»: по приёмке 36 жилых помещений в Гусиноозёрске по госконтракту, заключенному в апреле 2015 года; по приёмке 25 жилых помещений в Гусиноозёрске по госконтракту в июле 2016 года; по приёмке 22 жилых помещений в селе Кабанск по контракту в августе 2016 года.
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей по каждому эпиходу. По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначен штраф в 800 тысяч рублей.
Однако Рыбальченко освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле Рыбальченко осудили по другому делу о «сиротских» домах. Речь идёт о 254 квартирах в селе Сотниково Иволгинского района. Строения не отвечали нормам, и жить там было невозможно: полы прогнили, стены покрылись плесенью, было холодно, имелись трещины и другие недочёты. Несмотря на это, акты приёма домов были подписаны. Сироты долгое время мучились в своём жилье, многие в итоге попросту бросили свои квартиры. Позже всех проживавших там сирот признали потерпевшими по этому делу.
Рыбальченко арестовали в декабре 2018 года. Он почти год провёл в СИЗО.
В этом году огласили приговор суда по этому громкому делу. Рыбальченко был назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. Однако в связи с истечением срока давности уголовной ответственности он также был освобождён от наказания.
В конце 2020 года должность, которую занимал Сергей Рыбальченко (замминистра строительства – председатель комитета по развитию строительного комплекса) была упразднена. Ему предложили новую должность, но он отказался, и в итоге госслужбу покинул.
Экс-замминистра строительства Бурятии вновь предстал перед судом
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