Приказ о назначении подписал министр науки и высшего образования РФ
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления официально обрёл ректора. Приказ о назначении доктора технических наук, профессора Игоря Сизова на пост ректора подписал 11 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Согласно приказу, Игорь Сизов будет занимать пост ректора с 12 мая 2022 года по 11 мая 2027 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года Сизов победил на выборах нового ректора ВСГУТУ с большим отрывом. На голосование выдвинули его, а также врио проректора по научной работе и инновациям Дмитрия Шалбуева и экс-проректора по экономике и инновационной деятельности Доржи Дамдинова. Игорь Сизов получил 128 голосов, его главный соперник Дамдинов – 64 голоса.
Пост ректора был свободен с весны 2021 года, когда кресло освободил бессменный руководитель вуза Владимир Сактоев. С того времени исполнял обязанности ректора как раз Игорь Сизов.
Игорь Сизов имеет учёное звание профессора. Общий его трудовой стаж – более 32 лет, из них непрерывный университетский – более 21 года.
В 1987 году он окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 2004-м защитил докторскую диссертацию в Московском государственном техническом университете имени Баумана.
Имеет звания заслуженного деятеля науки Бурятии, почётного работника высшего профессионального образования РФ, заслуженного работника науки и образования Монголии. Награждён медалью «За заслуги перед университетом» I степени, медалью «За заслуги в развитии инженерного образования России».
Ректором ВСГУТУ официально назначен Игорь Сизов
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