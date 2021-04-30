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Владимир Сактоев покинул пост ректора ВСГУТУ

Владимир Сактоев покинул пост ректора ВСГУТУ
Власть,  Фото:сайт ВСГУТУ
Владимир Сактоев был бессменным руководителем ВСГУТУ с 1997 года

Произошла смена власти в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления – одном из крупнейших высших учебных заведений Сибири и Дальнего Востока. 64-летний Владимир Сактоев, который был ректором почти 24 года, покинул эту должность. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

Исполняющим обязанности ректора ВСГУТУ со вчерашнего дня, 29 апреля, назначен Игорь Сизов, проректор по научной работе и инновациям.

Отставку Сактоева Telegram-каналы предвещали уже достаточно давно. «Степной дозор», в частности, отмечал, что кандидатура следующего ректора вуза пока неясна. «Сизов – ещё не факт. Документы в Минобраз РФ собирает не только он», - сообщал «Степной дозор».

Игорь Сизов имеет учёное звание профессора. Общий его трудовой стаж – более 32 лет, из них непрерывный университетский – более 21 года.


В 1987 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 2004-м защитил докторскую диссертацию в Московском государственном техническом университете имени Баумана.

Имеет звания заслуженного деятеля науки Бурятии, почётного работника высшего профессионального образования РФ, заслуженного работника науки и образования Монголии. Награждён медалью «За заслуги перед университетом» I степени, медалью «За заслуги в развитии инженерного образования России».

Справка:

Владимир Сактоев родился 12 сентября 1956 года в Улан-Удэ. Окончил в 1979 году Восточно-Сибирский технологический институт, получив квалификацию «инженер-электрик» по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и сельского хозяйства».

Начал трудовую деятельность младшим научным сотрудником кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» института. В 1987 году окончил аспирантуру Ленинградского политехнического института и защитил кандидатскую диссертацию.

В 1999 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук, в 2000 году ему присвоено ученое звание профессора.

С 1991 года работал в Восточно-Сибирском государственном технологическом институте, сначала заведующим кафедрой, затем проректором.

В июне 1997 года, на альтернативной основе из семи кандидатов, был впервые избран ректором Восточно-Сибирского государственного технологического университета.

В 2002, 2007, 2012 и 2017 годы переизбирался ректором университета.
ВСГУТУ ректор
 
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