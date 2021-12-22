Ректора ВСГУТУ определяли голосованием
Накануне, 21 декабря, стало известно имя нового ректора Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ). Им стал доктор технических наук, профессор Игорь Сизов, который до этого был проректором по научной работе и инновациям.
Выборы ректора проходили путём голосования педагогическим составом и сотрудниками вуза. Ситуация довольна редкая, так как подобная процедура назначения осталась лишь в немногих российских вузах.
По оценке известного общественника Биликто Дугарова, который присутствовал на выборах как наблюдатель от одного из кандидатов, Сизов выиграл в честной конкурентной борьбе. По результатам голосования он набрал 128 баллов.
Его главный соперник Доржи Дамдинов набрал 64 голоса. Третий кандидат Дмитрий Шалбуев получил 8 голосов. Семь бюллетеней оказалось испорченными.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года Владимир Сактоев, который был ректором ВСГУТУ почти 24 года, покинул эту должность. С того времени исполнял обязанности ректора как Игорь Сизов. За день до выборов кандидатуру Сизова фактически поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов, который провёл с ним рабочую встречу.
Игорь Сизов имеет учёное звание профессора. Общий его трудовой стаж – более 32 лет, из них непрерывный университетский – более 21 года.
В 1987 году он окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 2004-м защитил докторскую диссертацию в Московском государственном техническом университете имени Баумана.
Имеет звания заслуженного деятеля науки Бурятии, почётного работника высшего профессионального образования РФ, заслуженного работника науки и образования Монголии. Награждён медалью «За заслуги перед университетом» I степени, медалью «За заслуги в развитии инженерного образования России».
Новый ректор ВСГУТУ выиграл выборы с большим отрывом
Власть, Фото:
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