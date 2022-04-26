Бурятия поддержала инициативу ужесточить «собачий» закон

Изменить закон Госдуме предлагает Забайкальский край
Депутаты Бурятии поддержали инициативу коллег из Забайкальского края о внесении в Государственную думу поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Забайкальцы занялись вопросом после январской трагедии в селе Домна, где собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку.
Поправки, которые инициировал Забайкальский край и поддержала Бурятия, кардинальные. Это полный запрет на выпуск отловленных собак на улицы после их стерилизации/кастрации.
Кроме того, чтобы бороться с хозяевами, выбрасывающими щенков и взрослых питомцев, предлагается установить на федеральном уровне требование по обязательной идентификации и учёту животных.
- Решением парламентской ассоциации «Дальний Восток. Забайкалье» от 10 февраля 2022 года законодательная инициатива Заксобрания Забайкальского края была поддержана. В связи с тем, что это вопросы совершенствования федерального законодательства в области обращения с животными, и они являются актуальными для республики Бурятия, проектом постановления Народного Хурала предлагается поддержать инициативу Забайкальского края, - доложил на сессии председатель аграрного комитета Хурала Дмитрий Швецов.
Инициативы была единогласно поддержана.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что власти Забайкалья будут добиваться ужесточения закона, губернатор Александр Осипов объявил в январе. «К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населённых пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», - заявил Осипов.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков практически сразу же поддержал идею. Он, в частности, отметил, что «после отлова животные всё равно возвращаются на улицы, с бирками, стерилизованными, но с теми же зубами и клыками. Возвращаются в холод на улицы, где им каждый день нужно добывать еду и выживать».
Не дожидаясь, когда инициатива дойдёт до Госдумы, глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальное решение. В конце января он подписал указ, согласно которому больших собак после отлова запрещено выпускать обратно на улицы. Речь идёт обо всех собаках высотой в холке больше 25 сантиметров, а также об агрессивных особях. Бурятия стала первым регионом в стране, пошедшим на такой шаг.
Бурятия поддержала инициативу ужесточить «собачий» закон
Власть, Фото:
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