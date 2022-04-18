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В Бурятии сменился самый богатый зампред правительства

В Бурятии сменился самый богатый зампред правительства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
У зампредов правительства Бурятии доходы и растут, и снижаются

Заместители председателя правительства Бурятии опубликовали сведения о доходах за 2021 год.

Первый зампред правительства республики Всеволод Мухин задекларировал доход в 4,6 млн рублей, что на полтора миллиона больше, чем год назад. 

В собственности у него по-прежнему земельный участок площадью 1244 квадратных метров, и квартира в 50,9 «квадратов». В пользовании квартира площадью 63 квадратных метра. За год Мухин обзавёлся легковым автомобилем Kia Sorento.

Доход супруги составил 802 783 рублей. В собственности и пользовании у неё те же квартиры, что и у мужа. Из декларации о доходах исчез автомобиль Mitsubishi Outlander 2011 года, который был год назад. В пользовании у двоих несовершеннолетних детей родительская квартира площадью 63 «квадрата».

Доходы Баира Цыренова подросли

Задекларированный доход заместителя председателя правительства – руководителя администрации главы Баира Цыренова составил 3,6 млн рублей, что немногим больше, чем год назад. Тогда его доход составлял 3,4 млн.

В недвижимости без существенных изменений. В собственности всё так же три земельных участка площадью 650, 446 и 2020 квадратных метров. В долевой собственности ½ земельного участка площадью 2 353 «квадрата» и 1/402 от участка 195 927 квадратных метров.

В индивидуальной собственности жилой дом в 81,5 «квадратов», а также по-прежнему числится дом сторожа в 26,6 кв. метров. В пользовании земельный участок 1179 квадратных метров и жилой дом площадью 138 «квадратов».

Ездит Баир Цыренов по-прежнему на автомобиле Mercedes Benz ML 320.

Доход супруги подрос на 27 тысяч и составил 877 тысяч рублей. В пользовании у неё и их двоих несовершеннолетних детей жилой дом площадью 81,5 «квадрата» и земельный участок 650 квадратных метров.

Доход уменьшился

Зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов задекларировал доход в 2,9 млн рублей. Тогда как год назад эта цифра составляла 3,1 млн. В индивидуальной собственности всё те же две квартиры по 114,1 и 48,4 кв.м., дом в 147,8 квадратных метров, земельный участок 1500 кв. метров. В пользовании земельный участок 2054 кв. метров.

Доход жены составил 10 тысяч рублей, это наполовину меньше, чем год назад. У неё в индивидуальной собственности земельный участок 996 кв. метров. В пользовании два земельных участка по 1500 и 2000 «квадратов», жилой дом 147,8 кв. м. и квартира 114,1 кв.м. На неё по-прежнему зарегистрирован автомобиль Тоyоtа Highlander. В пользовании у их ребёнка та же недвижимость, что и у матери, за исключением наибольшего земельного участка.

Появился «Крым»

Доход зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского вырос с 3,6 до 4,5 млн рублей. В собственности всё те же два земельных участка, жилой дом 157,8 кв.м., 1/3 доли в квартире площадью 65 «квадратов». В пользовании квартира 65 кв. метров.

Ездит он по-прежнему на стареньком Suzuki Escudo, владеет автоприцепом ММ 3381021. В декларации о доходах появилось моторное судно «Крым», которого не было год назад.

Доход жены подрос на 13 тысяч рублей и составил 171 тысячу рублей. На неё, как год назад, зарегистрированы два автомобиля Тоyоtа Land Cruiser и Nissan Juke, а также прицеп УАЗ 8109. В пользовании у неё заходятся земельные участки, что и у мужа, те же дом и квартира.

Остались без Toyota Land Cruiser 200

У Ивана Альхеева доход вырос на 1,3 млн рублей и составил три миллиона. Также доходы заметно выросли у его супруги – с 54 тысяч до двух миллионов. Вероятно, это обусловлено продажей автомобиля Toyota Land Cruiser 200, который исчез из декларации.

В собственности у Альхеева также два земельных участка и жилой дом площадью 176,6 кв. м. В пользовании две квартиры по 179,1 и 50,5 кв. метров, два земельных участка по 1400 и 199 «квадратов», а также жилой дом 52,6 кв. м. Владеет Альхеев исключительно отечественным транспортом: всё тот же ВАЗ 21074, УАЗ 396252, КамАЗ 5410 и полуприцеп А-496.

В пользовании у жены два жилых дома по 176 и 56 «квадратов», квартира 179 кв.м. и два земельных участка по 3000 и 2200 кв.м.

Перестал быть самым богатым зампредом

Самый высокий доход за 2020 год был у Галсана Дареева6,8 млн. рублей. В этом году он заметно снизился – до 3,4 млн рублей.

На этом изменения в сведениях от доходах закончились. У Дареева по-прежнему в пользовании квартира 48,5 кв.м. Ни машин, ни другой недвижимости у него нет.

Жена «разбогатела»

У Игоря Зураева, главы полномочного представительства Бурятии при президенте Российской Федерации, несколько снизились доходы: с 3,5 до 2,9 млн. рублей

Он по-прежнему ездит на автомобиле Кia Qle (Sportage) и всё также не имеет в собственности недвижимости. В пользовании жилой дом площадью 465 кв.м., земельный участок 949 кв.м. и квартира, больше, чем была год назад – она теперь не 65 кв. м., а 78,6.

Супруга всё также владеет различной недвижимостью. На неё, как и год назад, зарегистрировано четыре земельных участка разной площадью, один из которых долевой; доли в пяти квартирах; и два нежилых помещения по 95,1 и 75,4 кв.м.

Жена Зураева задекларировала доход в 6,8 млн. Это на четыре миллиона больше, чем годом ранее. Также обзавелась автомобилем Audi Q5, его не было в прошлогодней декларации о доходах.

Квартира в Монголии

Министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов задекларировал годовой доход в 3,8 млн., что на 1,1 млн больше, чем год назад.

В пользовании у него одна на двоих с женой квартира площадью 68 квадратных метров, которая находится в Монголии. Этого жилья год назад не было в декорации о доходах. Он по-прежнему владеет автомобилем Nissan Patrol и прицепом.

В собственности, как и прежде, у него совместная с женой квартира площадью 113,9 кв.м., нежилое долевое помещение для стоянки автомобиля. Появился земельный участок 821 «квадратов», и некий «объект незавершённого строительства» площадью 48 квадратных метров.

За год доход жены составил 47 тысяч рублей, тогда как год назад эта графа в декларации о доходах была пустая. В собственности у неё та же недвижимость, что и у мужа, за исключением «объекта незавершённого строительства».

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее о доходах отчиталась зампред правительства, министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова. Её задекларированный доход составил 6 миллионов 348 тысяч рублей. Это заметно больше, чем год назад, когда доход составлял 2,9 млн рублей. Впрочем, объясняется это не каким-то резким увеличением зарплаты, а продажей квартиры и автомобиля. Если брать чистые цифры, то именно Кочетова в этом году признана зампредом с самым большим годовым доходом. 

Наряду со своими заместителями декларацию представил глава республики Алексей Цыденов, доход которого вырос на полмиллиона и составил 5,6 млн. рублей

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