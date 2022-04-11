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Министр спорта Бурятии отчитался о доходах

Министр спорта Бурятии отчитался о доходах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Иван Козырев опубликовал декларацию о доходах впервые в должности министра

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев опубликовал сведения о доходах за 2021 год. Он впервые публикует данные в этой должности. Как сообщал «Байкал-Daily», на пост министра Козырев был назначен в октябре 2021 года

Так, задекларированный годовой доход главы минспорта составил 1,9 млн рублей за год. В собственности у него легковой автомобиль «Опель Астра», две квартиры по 22,1 и 87,8 квадратных метров. Также он владеет земельным участком 899 кв.м. Кроме прочего, у него в долевой собственности имеется машиноместо - 1/99 доли от 2903,80 кв.м.

Доход супруги составил 354 тысячи рублей, в том числе указаны доходы от продажи акций, вкладов, кэшбэк. В собственности те же квартиры, что у министра. Автомобиля у супруги нет.

У Козырева двое несовершеннолетних детей, у которых в пользовании родительская квартира площадью 87,8 кв.м.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сведения о доходах опубликовали министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова, заместитель председателя правительства Бурятии - министр экономики Екатерина Кочетова.

Также сведения о доходах опубликовал министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев. При этом вскоре стало известно о его увольнении.

минспорта декларация доходов

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