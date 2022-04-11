Иван Козырев опубликовал декларацию о доходах впервые в должности министра
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев опубликовал сведения о доходах за 2021 год. Он впервые публикует данные в этой должности. Как сообщал «Байкал-Daily», на пост министра Козырев был назначен в октябре 2021 года.
Так, задекларированный годовой доход главы минспорта составил 1,9 млн рублей за год. В собственности у него легковой автомобиль «Опель Астра», две квартиры по 22,1 и 87,8 квадратных метров. Также он владеет земельным участком 899 кв.м. Кроме прочего, у него в долевой собственности имеется машиноместо - 1/99 доли от 2903,80 кв.м.
Доход супруги составил 354 тысячи рублей, в том числе указаны доходы от продажи акций, вкладов, кэшбэк. В собственности те же квартиры, что у министра. Автомобиля у супруги нет.
У Козырева двое несовершеннолетних детей, у которых в пользовании родительская квартира площадью 87,8 кв.м.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сведения о доходах опубликовали министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова, заместитель председателя правительства Бурятии - министр экономики Екатерина Кочетова.
Также сведения о доходах опубликовал министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев. При этом вскоре стало известно о его увольнении.
Министр спорта Бурятии отчитался о доходах
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 08.04.2022
Приказ о назначении подписал министр науки и высшего образования РФ
Власть, 08.04.2022
Нарушения выявили на восьми улицах
Им стал уроженец Краснокаменска
Александр Бардалеев утверждён на занимаемую должность
Сергей Матвеев проработал министром всего год
Новый руководитель приехал из Хабаровска
Подрядчик сэкономил на ограждении
В Улан-Удэ лидер ЛДПР в последний раз бывал в 2011 году
Предыдущий подал в отставку по собственному желанию
Причина повышения дохода оказалась простой
Сергей Матвеев впервые на министерском посту опубликовал декларацию о доходах
Весенние пожары по праву считаются одними из самых сложных, отметил Сергей Борошноев
Алексей Цыденов и Игорь Шутенков задули свечи на пластиковом торте
При этом дальневосточные регионы получили больше субвенций, чем в прошлые годы
Власть, 05.04.2022
Объявлен конкурс на 24 должности