Сергей Матвеев впервые на министерском посту опубликовал декларацию о доходах
Министры Бурятии продолжают публиковать декларации о доходах за 2021 год. Как сообщал «Байкал-Daily», первой это сделала глава минимущества Маргарита Магомедова. Её доходы в сравнении с прошлым годом заметно снизились. Однако причина простая: в декларации за 2020 год была отражена приличная сумма за проданную квартиру; в 2021-м подобных сделок у министра не было.
Следующим после Магомедовой декларацию о доходах опубликовал министр природных ресурсов Бурятии Матвеев Сергей. В этой должности он первый год – пост занял в марте 2021 года.
За года его доход составил 2 миллиона 277 тысяч рублей.
В собственности Матвеева числится квартира площадью 123 кв.метра, ещё одна квартира площадью 89 «квадратов» - в пользовании. У министра имеется земельный участок площадью 123 кв.метра и 1/19 доли земельного участка в 749 кв.м.
Также у него в собственности три легковых автомобиля Lexus RX 350, Mercedes Benz ML 350 и Ford Explorer.
За его несовершеннолетним ребёнком числится участок площадью 2 953 кв.м., 1/3 доли квартиры 27,4 кв.м.
Министр природных ресурсов Бурятии задекларировал три машины
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