У главы минимущества Бурятии снизились доходы





Основную сумму она получила на работе – 2,6 млн; доход от вкладов в банках составил 314 тысяч, пенсия – почти 225 тысяч; пособие по временной нетрудоспособности – 140,3 тысячи рублей. Также министр получила единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей по указу президента России.



Доход супруга составил более пяти миллионов, что на три миллиона меньше, чем год назад. Основную сумму он получил по основному месту работы – 4,1 млн. рублей; доход от вкладов в банк – 864,7 тысяч; пособие по временной нетрудоспособности – 85, 1 тысяч рублей. Кроме прочего, супруг министра получил единовременную денежную выплату по указу президента в размере 15 тысяч рублей.



Супруги Магомедовы по-прежнему ездят на автомобилях Toyota Rav 4 и Toyota Land Cruiser 200 соответственно.



В собственности у Магомедовой всё та же квартира площадью почти 184 квадратных метра и гараж 21,3 «квадрата».



Справка:



Маргарита Магомедова родилась в Казахстане, в городе Талды–Курган. После окончания Томского государственного университета в 1984 году приехала по распределению в Бурятию.



Работала юристом в управлении сельского хозяйства в Кижингинском, Прибайкальском районах, в агропромышленном объединении в Джидинском районе, и юристом Кабанской районной администрации.



В 1995 году поступила на работу в администрацию президента и правительства Бурятии главным специалистом правового управления. В 1999 году возглавила управление.



С 2000 по 2007 год была полномочным представителем президента Бурятии в Народном Хурале. Позже возглавила государственно-правовой комитет администрации президента.



Трудится министром имущественных и земельных отношений Бурятии с сентября 2009 года.

