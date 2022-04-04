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У главы минимущества Бурятии снизились доходы

У главы минимущества Бурятии снизились доходы
Власть, 
Магомедова Маргарита первой среди бурятских министров опубликовала сведения о доходах

Бурятские министры начали публиковать декларации о доходах и расходах. Первой, как и год назад, это сделала Магомедова Маргарита, министр имущественных и земельных отношений Бурятии.

В сравнении с прошлым годом, доход Магомедовой существенно снизился – с 6,2 млн до 3,3 млн рублей. Отметим, объясняется это тем, что в 2020 году министр продала квартиру, и полученная сумма - более трёх миллионов - также «легла» в годовой доход.

Основную сумму она получила на работе – 2,6 млн; доход от вкладов в банках составил 314 тысяч, пенсия – почти 225 тысяч; пособие по временной нетрудоспособности – 140,3 тысячи рублей. Также министр получила единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей по указу президента России.

Доход супруга составил более пяти миллионов, что на три миллиона меньше, чем год назад. Основную сумму он получил по основному месту работы – 4,1 млн. рублей; доход от вкладов в банк – 864,7 тысяч; пособие по временной нетрудоспособности – 85, 1 тысяч рублей. Кроме прочего, супруг министра получил единовременную денежную выплату по указу президента в размере 15 тысяч рублей.

Супруги Магомедовы по-прежнему ездят на автомобилях Toyota Rav 4 и Toyota Land Cruiser 200 соответственно.

В собственности у Магомедовой всё та же квартира площадью почти 184 квадратных метра и гараж 21,3 «квадрата».

Справка:

Маргарита Магомедова родилась в Казахстане, в городе Талды–Курган. После окончания Томского государственного университета в 1984 году приехала по распределению в Бурятию.

Работала юристом в управлении сельского хозяйства в Кижингинском, Прибайкальском районах, в агропромышленном объединении в Джидинском районе, и юристом Кабанской районной администрации.

В 1995 году поступила на работу в администрацию президента и правительства Бурятии главным специалистом правового управления. В 1999 году возглавила управление.

С 2000 по 2007 год была полномочным представителем президента Бурятии в Народном Хурале. Позже возглавила государственно-правовой комитет администрации президента.

Трудится министром имущественных и земельных отношений Бурятии с сентября 2009 года.
минимущества декларация доходов

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