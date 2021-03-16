Правительство Бурятии полностью укомплектовали

Правительство Бурятии до конца укомплектовали. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов на сегодняшней пресс-конференции.
- Назначены все министры. Процедура назначения была достаточно длительной, потому что министры проходили проверку. Должность подразумевает допуск к секретным документам, соответственно, они получали допуски, проходили проверки, - пояснил он.
Глава Бурятии добавил, что накануне были назначены два министра.
- Буквально вчера назначены последние министры – министр транспорта Гоге и министр природных ресурсов Матвеев. Правительство укомплектовано полностью, - заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», министром транспорта Бурятии стал 35-летний уроженец Александр Гоге. Он опытный дорожник, в правительство пришёл из ФКУ Упрдор «Южный Байкал». Указ о назначении главы минтранса был подписан накануне, 15 марта.
Министром природных ресурсов и экологии Бурятии стал Сергей Матвеев. О том, что на должность планируется назначить его, стало известно в январе, когда объявили о новой структуре правительства.
Сергей Матвеев – новичок в правительстве, до этого он занимал пост президента Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока, был экспертом комиссии по общественной оценке, нормативно-правовых актов, качества государственных услуг, антикоррупционной и кадровой работы минприроды России.
Прежним министром транспорта Бурятии недолгое время был Александр Аюшеев, бывший сити-менеджер Улан-Удэ. Он возглавлял министерство с марта 2019 года до январь 2020-го. Ему не удалось сохранить кресло после переназначения правительства.
Также не был переназначен на пост министра природных ресурсов Алексей Хандархаев, занимавший эту должность с февраля 2020-го. Он также до прихода в правительство долгое время трудился в администрации Улан-Удэ, в том числе на должности заместителя мэра.
Также не был переназначен на пост министра природных ресурсов Алексей Хандархаев, занимавший эту должность с февраля 2020-го. Он также до прихода в правительство долгое время трудился в администрации Улан-Удэ, в том числе на должности заместителя мэра.
Справка:
Сергей Матвеев родился в 1980 году в Улан-Удэ. В 2002 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Физик. Преподаватель физики».
Трудовой путь начал инженером по компьютерной технике пресс-службы президента и правительства Бурятии.
В 2009 году возглавил ООО «ИТ-МС».
С 2016 года работал в должности заместителя директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект».
В 2019 году занимал должность директора по стратегическому развитию ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области.
С 2020 года был президентом некоммерческой организации - Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока.
Александр Гоге родился в 1985 году в Иркутске. В 2007 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Также освоил специальность «Экономика и управление на предприятии (строительство)» в этом же высшем учебном заведении в 2009 году.
Трудовой путь начал мастером дорожного участка в ООО «Дорожно-строительная компания». В 2008 году назначен инженером, а затем ведущим инженером в ОАО «Иркутскгипродор НИИ».
В 2014-2018 работал в должности ведущего инженера и начальника отдела в компании «ГлавДорПроект».
В 2018 году Александр Гоге возглавил ООО «ПрофСтройПроект».
С 2019 года был заместителем начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства.
Трудовой путь начал инженером по компьютерной технике пресс-службы президента и правительства Бурятии.
В 2009 году возглавил ООО «ИТ-МС».
С 2016 года работал в должности заместителя директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект».
В 2019 году занимал должность директора по стратегическому развитию ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области.
С 2020 года был президентом некоммерческой организации - Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока.
Александр Гоге родился в 1985 году в Иркутске. В 2007 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Также освоил специальность «Экономика и управление на предприятии (строительство)» в этом же высшем учебном заведении в 2009 году.
Трудовой путь начал мастером дорожного участка в ООО «Дорожно-строительная компания». В 2008 году назначен инженером, а затем ведущим инженером в ОАО «Иркутскгипродор НИИ».
В 2014-2018 работал в должности ведущего инженера и начальника отдела в компании «ГлавДорПроект».
В 2018 году Александр Гоге возглавил ООО «ПрофСтройПроект».
С 2019 года был заместителем начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства.