Правительство Бурятии полностью укомплектовали

Сергей Матвеев – новичок в правительстве, до этого он занимал пост президента Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока, был экспертом комиссии по общественной оценке, нормативно-правовых актов, качества государственных услуг, антикоррупционной и кадровой работы минприроды России.











Также не был переназначен на пост министра природных ресурсов Алексей Хандархаев,

Прежним министром транспорта Бурятии недолгое время был Александр Аюшеев, бывший сити-менеджер Улан-Удэ. Он возглавлял министерство с марта 2019 года до январь 2020-го. Ему не удалось сохранить кресло после переназначения правительства.Также не был переназначен на пост министра природных ресурсов Алексей Хандархаев, занимавший эту должность с февраля 2020-го . Он также до прихода в правительство долгое время трудился в администрации Улан-Удэ, в том числе на должности заместителя мэра.





Справка:







Сергей Матвеев родился в 1980 году в Улан-Удэ. В 2002 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Физик. Преподаватель физики».



Трудовой путь начал инженером по компьютерной технике пресс-службы президента и правительства Бурятии.



В 2009 году возглавил ООО «ИТ-МС».



С 2016 года работал в должности заместителя директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект».



В 2019 году занимал должность директора по стратегическому развитию ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области.



С 2020 года был президентом некоммерческой организации - Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока.



Александр Гоге родился в 1985 году в Иркутске. В 2007 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Также освоил специальность «Экономика и управление на предприятии (строительство)» в этом же высшем учебном заведении в 2009 году.



Трудовой путь начал мастером дорожного участка в ООО «Дорожно-строительная компания». В 2008 году назначен инженером, а затем ведущим инженером в ОАО «Иркутскгипродор НИИ».



В 2014-2018 работал в должности ведущего инженера и начальника отдела в компании «ГлавДорПроект».



В 2018 году Александр Гоге возглавил ООО «ПрофСтройПроект».



С 2019 года был заместителем начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства.