Глава РАЛХ Бурятии: «Под угрозой не только лес, но и сёла»









Чтобы обеспечить безопасность и исключить риск перехода огня со своего участка в лес, и наоборот, нужно очистить свой и прилегающий лесной участок от сухой прошлогодней травы и мусора. Также важно не поджигать сухую траву, не разводить костры на приусадебных участках.



Первый в этом году лесной пожар в Бурятии

Чтобы обеспечить безопасность и исключить риск перехода огня со своего участка в лес, и наоборот, нужно очистить свой и прилегающий лесной участок от сухой прошлогодней травы и мусора. Также важно не поджигать сухую траву, не разводить костры на приусадебных участках.Первый в этом году лесной пожар в Бурятии произошёл 4 апреля в Закаменском районе . Он возник из-за неосторожного обращения с огнём. Пожар в труднодоступной местности и при сложных погодных условиях удалось потушить в первые сутки на площади 20 га.

Руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев обратился к жителям. Он сообщил, что из-за потепления класс пожарной опасности будет повышаться.- В республике сейчас высокий риск возникновения лесных пожаров. Только за прошлую неделю зафиксировано 63 случая загорания травы. По статистике, каждый третий лесной пожар возникает из-за сельхозпалов. Весенние пожары по праву считаются одними из самых сложных. Неустойчивые погодные условия могут раздуть огонь до верхового пожара. Тогда под угрозой – не только лес, но и сёла, посёлки, улусы. Нам всем необходимо очень ответственно отнестись к своей безопасности, - подчеркнул Сергей Борошноев.