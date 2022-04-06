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Глава РАЛХ Бурятии: «Под угрозой не только лес, но и сёла»

Глава РАЛХ Бурятии: «Под угрозой не только лес, но и сёла»
Власть, 
Весенние пожары по праву считаются одними из самых сложных, отметил Сергей Борошноев

Руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев обратился к жителям. Он сообщил, что из-за потепления класс пожарной опасности будет повышаться.

- В республике сейчас высокий риск возникновения лесных пожаров. Только за прошлую неделю зафиксировано 63 случая загорания травы. По статистике, каждый третий лесной пожар возникает из-за сельхозпалов. Весенние пожары по праву считаются одними из самых сложных. Неустойчивые погодные условия могут раздуть огонь до верхового пожара. Тогда под угрозой – не только лес, но и сёла, посёлки, улусы. Нам всем необходимо очень ответственно отнестись к своей безопасности, - подчеркнул Сергей Борошноев.



Чтобы обеспечить безопасность и исключить риск перехода огня со своего участка в лес, и наоборот, нужно очистить свой и прилегающий лесной участок от сухой прошлогодней травы и мусора. Также важно не поджигать сухую траву, не разводить костры на приусадебных участках.

Первый в этом году лесной пожар в Бурятии произошёл 4 апреля в Закаменском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём. Пожар в труднодоступной местности и при сложных погодных условиях удалось потушить в первые сутки на площади 20 га.
лесные пожары

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