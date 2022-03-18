В Бурятии прибыли два беженца из ЛНР и ДНР

В Бурятии прибыли два беженца с территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения.
Беженцы приехали самостоятельно, не запрашивая помощи местных властей. Известно, что они прибыли к родственникам на севере республики.
Положенную социальную выплату в 10 тысяч рублей, по предварительной информации, они уже оформили.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно правительство России постановило, что Бурятия примет 1402 беженца из Украины, ДНР и ЛНР. Распределение совершало МЧС России в том числе на основе данных по возможностям приёма беженцев, которые были в 2014 году. В случае необходимости люди могут обратиться за поддержкой к местным властям, например, за помощью в восстановлении документов.
В 2014-15 гг Бурятия активно принимала украинских беженцев. Власти оказывали им всестороннюю помощь – единовременные выплаты, предлагали работу, помогали с местами в детсадах и школах. Жители Бурятии же, в свою очередь, предлагали безвозмездно кров, одежду и вещи первой необходимости. В районах беженцам предлагали работу, так что многие, действительно, уехали трудиться на фермерские хозяйства. Постепенно большая часть из них разъехалась по регионам или обратно к себе домой.