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Мэр Улан-Удэ раскритиковал ситуацию с травой в человеческий рост

Мэр Улан-Удэ раскритиковал ситуацию с травой в человеческий рост
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
«Этого допускать категорически нельзя», - призывает Игорь Шутенков

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил усилить контроль за содержанием придомовых территорий в частном секторе. Об этом шла речь на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в администрации города.

- Я вчера объезжал Советский район, и в частном секторе вдоль заборов сухая трава с человеческий рост. Этого допускать категорически нельзя, достаточно одной брошенной спички, и тогда пожара не избежать. Собственники обязаны следить за чистотой прилегающих к их домам территорий, не только потому, что это эстетично. В первую очередь, в целях безопасности, поэтому прошу этот вопрос взять на контроль, - подчеркнул Игорь Шутенков.

Также районным администрациям поручено организовать работу с председателями дачных и садовых товариществ по учёту количества фактически проживающих граждан и их обеспечения огнетушителями.

В Улан-Удэ ответственность за уборку прилегающих территорий к земельным участкам возлагается на собственников земельных участков. В прошлом году управление административного контроля составило на нарушителей 148 протоколов на сумму более 1 млн рублей. В соответствии с законом Бурятии «Об административных правонарушениях», предусмотрены штрафы от 2 до 110 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также завершены торги по определению подрядных организаций на кошение травы на городских улицах. На это выделено 7,5 млн рублей.

мэр трава

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