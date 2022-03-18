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В Улан-Удэ новый главврач БСМП провёл первый обход

В Улан-Удэ новый главврач БСМП провёл первый обход
Власть,  Фото:минздрав Бурятии
Нового главврача сопровождала его заместитель по медицинской части

Новый главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Вячеслав Дондоков провёл первый обход после вступления в должность.

В сопровождении заместителя главного врача по медицинской части Бадармы Гомбоевой главный врач посетил приёмное, эндоскопическое отделения, первичное сосудистое отделение для оказания помощи больным с инсультом, а также отделение реанимации и интенсивной терапии № 1, рентген-кабинет, кабинет компьютерной томографии и экспресс-лабораторию.

- Особое внимание было уделено техническому оснащению, а также состоянию помещений. Руководством выслушаны все вопросы и предложения от сотрудников и намечен план дальнейшей работы, - сообщили в пресс-службе минздраве Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», Вячеслав Дондоков вступил в должность главврача БСМП 15 марта. Ранее он возглавлял Хоринскую центральную районную больницу.

- Мне было предложено возглавить одну из ведущих клиник Республики Бурятия – БСМП. По результатам конкурса моя кандидатура была утверждена, - сообщил Вячеслав Дондоков ещё в начале марта.

Прежним главврачом БСМП был Дамбинима Самбуев. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию спустя два года работы в этой должности. 
БСМП больница

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