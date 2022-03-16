В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача

Вячеслава Дондокова представила министр здравоохранения Бурятии
15 марта главным врачом больницы скорой медицинской помощи (БСМП) имени Ангапова в Улан-Удэ официально назначен Вячеслав Дондоков.
Ранее он занимал должность главного врача в Хоринской центральной районной больнице. Там Вячеслав Баирович проявил себя квалифицированным организатором здравоохранения.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова представила нового главврача БСМП коллективу. Она напомнила, что решение о назначении Вячеслава Дондокова было принято по результатам конкурсной комиссии.
- Вы знаете, что состоялся конкурс на замещение вакантной должности, в нём приняли участие 10 претендентов. Вячеслав Дондоков с превышением голосов среди других участников прошёл на утверждение в должности главного врача вашей больницы. Отмечу, что Вячеслав Баирович постоянно повышает свою квалификацию, в прошлом году он окончил школу кадрового резерва министерства здравоохранения Бурятии. Задач, которые предстоит вам совместно решить очень много, и они колоссальные. Мы прекрасно понимаем, что без командных методов работы невозможно что-то изменить. Поэтому идти нужно вместе, - сказала Евгения Лудупова.
С ответным словом выступил новый главврач. Он выразил надежду на плодотворную работу.
- Я прекрасно осознаю, насколько больница скорой медицинской помощи сложный стационар со своими многолетними традициями, порядками и устоями. Но я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и результативным, несмотря на сегодняшнюю геополитическую ситуацию в мире. Наша с вами совместная задача не только выстоять, но и с достоинством выполнять свои обязанности, – подчеркнул Вячеслав Дондоков.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что Вячеслав Дондоков займёт эту должность, стало известно в начале марта.
В январе пост главврача БСМП покинул Дамбинима Самбуев. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию спустя два года работы в этой должности. До прихода в БСМП Самбуев больше двух лет трудился министром здравоохранения Бурятии.
В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача
Власть, Фото:
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