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Ректор БГСХА победил на довыборах в Хурал Бурятии

Ректор БГСХА победил на довыборах в Хурал Бурятии
Власть,  Фото:сайт БГСХА
Кресло депутата стало свободным после ухода Баира Жамбалова 

13 марта состоялись дополнительные выборы депутата Народного Хурала Бурятии по одномандатному избирательному округу №28. Этот округ включает в себя часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов. Мандат освободился после изгнания из парламента Бурятии Баира Жамбалова, осуждённого за смертельный наезд на 17-летнюю студентку. Сейчас Жамбалов отбывает наказание в колонии-поселении.

Предварительные итоги выборов опубликовал Telegram-канал Ассоциации НОМ. Победил кандидат от партии «Единая Россия», ректор БГСХА Бэликто Цыбиков, набравший 75,3% голосов.

Явка была невысокой и составила 32,5% избирателей.

Также в выборах участвовали самовыдвиженец, временно безработный Виталий Матвеев; представитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», пенсионерка Намжилма Борхонова; член КПРФ, педагог ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта Валерий Молоков.

Бэликто Цыбиков родился 18 марта 1976 года. В 1998 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени Филиппова. За его плечами свыше 20 лет педагогического стажа. Он доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник агропромышленного комплекса Бурятии, лауреат государственной премии республики в области образования. Опубликовал более 100 научных и учебно-методических работ, и подготовлено 120 специалистов для сельского хозяйства Бурятии, Забайкальского края, Тывы, и Иркутской области.

Заведовал кафедрой «Общее земледелие», работал деканом агрономического факультета, а в 2019-2021 гг трудился на посту первого проректора – проректора по учебно-воспитательной работе БГСХА. В конце 2021 года был назначен ректором БГСХА (прежний руководитель Галсан Дареев сейчас трудится министром сельского хозяйства).



депутаты Народного Хурала Народный Хурал БГСХА

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