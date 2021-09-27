 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 сентября

26 сентября

Популярное

Баира Жамбалова «изгнали» из Хурала Бурятии

Баира Жамбалова «изгнали» из Хурала Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Исключение Жамбалова из бурятского парламента обошлось без прощальных речей

Баир Жамбалов, признанный судом виновным в смертельном ДТП с погибшей 17-летней девушкой, лишился кресла депутата Народного Хурала. Решение было принято на сегодняшней сессии парламента Бурятии.

- В Народный Хурал Бурятии 22 сентября 2021 года поступила информация от Верховного суда Бурятии в отношении депутата Народного Хурала Жамбалова Баира Владимировича о вступлении в законную силу 21 сентября 2021 года приговора Прибайкальского районного суда, - сообщил докладчик, депутат Александр Бардунаев.

Постановление депутаты приняли молча, желающих выступить и сказать какие-либо прощальные слова в адрес своего уже бывшего, опального коллеги не нашлось. 51 депутат проголосовал «за», двое воздержались, семеро не проголосовали. «Против» не высказался ни один из присутствующих.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 сентября Верховный оставил в силе решение Прибайкальского районного суда в отношении Баира Жамбалова, который получил 6 лет 1 месяц колонии поселения.Сам он в очередной раз заявил, что не признаёт вину, а своё дело назвал заполитизированным.

Трагедия произошла вечером 5 января 2020 года на автодороге возле села Батурино Прибайкальского района. Водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо», принадлежащий родственнику Жамбалова, на скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. С места водитель скрылся. Девушка от полученных повреждений скончалась.

Спустя несколько часов после происшествия в полицию пришел улан-удэнский бизнесмен, который утверждал - в момент аварии за рулём машины был именно он. Якобы в тот день он и его друг Баир Жамбалов поменялись автомобилями. Сам Жамбалов также отрицал, что находился за рулём.

Однако весной 2020 года он был задержан, и обвинение в смертельном наезде было предъявлено уже ему. «В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду», - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

Во время расследования уголовного дела Жамбалов лишился поста секретаря бурятского реготделения «Единой России», а также был исключён из партии. В Народном Хурале он занимал высокий пост вице-спикера, которого также лишился, и был сперва «разжалован» в рядовые депутаты. Сейчас он и вовсе исключён из парламента и должен сдать мандат.

Справка:

Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 годуу - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».

Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.

С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».

С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.

С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.

В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занимал должность заместителя председателя Хурала до мая 2020-го. 27 сентября исключён досрочно из парламента.

В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Исключен из партии в январе 2020 года, после того самого ДТП.


Народный Хурал депутаты Народного Хурала

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Баира Жамбалова «изгнали» из Хурала Бурятии
Баира Жамбалова «изгнали» из Хурала Бурятии
Власть, 27.09.2021
Исключение Жамбалова из бурятского парламента обошлось без прощальных речей
В Тайшете перед судом предстанет глава муниципального образования
В Тайшете перед судом предстанет глава муниципального образования
Власть, 27.09.2021
Чиновник обвиняется в превышении полномочий 
Встреча коммунистов на главной площади Улан-Удэ прошла без эксцессов
Встреча коммунистов на главной площади Улан-Удэ прошла без эксцессов
Власть, 25.09.2021
Мероприятие прошло в формате встречи с избирателями
Иркутской области одобрили заявку на бюджетный кредит
Иркутской области одобрили заявку на бюджетный кредит
Власть, 24.09.2021
Деньги пойдут на комплексное развитие пяти территорий
Депутат Хурала Бурятии досрочно освобождает кресло
Депутат Хурала Бурятии досрочно освобождает кресло
Власть, 23.09.2021
Василий Зубаков подал личное заявление
В Бурятии вышел указ об отставке Вячеслава Дамдинцурунова
В Бурятии вышел указ об отставке Вячеслава Дамдинцурунова
Власть, 23.09.2021
Стало известно, когда Дамдинцурунов официально перестанет быть министром
Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку на выборах
Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку на выборах
Власть, 23.09.2021
Алексей Цыденов сообщил, что наказы будут отработаны
Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за взятку
Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за взятку
Власть, 23.09.2021
Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в получении взятки от своего же заместителя
В Улан-Удэ директор «Водоканала» просит лишить его депутатского мандата
В Улан-Удэ директор «Водоканала» просит лишить его депутатского мандата
Власть, 23.09.2021
Стало понятно, почему депутаты 22 сентября отказались исключать из горсовета подследственного Жаргала Цыбикова
В Улан-Удэ Жаргала Цыбикова не лишили депутатского мандата
В Улан-Удэ Жаргала Цыбикова не лишили депутатского мандата
Власть, 22.09.2021
Депутаты горсовета пошли наперекор прокуратуре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^