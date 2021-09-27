Баира Жамбалова «изгнали» из Хурала Бурятии

Исключение Жамбалова из бурятского парламента обошлось без прощальных речей
Баир Жамбалов, признанный судом виновным в смертельном ДТП с погибшей 17-летней девушкой, лишился кресла депутата Народного Хурала. Решение было принято на сегодняшней сессии парламента Бурятии.
- В Народный Хурал Бурятии 22 сентября 2021 года поступила информация от Верховного суда Бурятии в отношении депутата Народного Хурала Жамбалова Баира Владимировича о вступлении в законную силу 21 сентября 2021 года приговора Прибайкальского районного суда, - сообщил докладчик, депутат Александр Бардунаев.
Постановление депутаты приняли молча, желающих выступить и сказать какие-либо прощальные слова в адрес своего уже бывшего, опального коллеги не нашлось. 51 депутат проголосовал «за», двое воздержались, семеро не проголосовали. «Против» не высказался ни один из присутствующих.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 сентября Верховный оставил в силе решение Прибайкальского районного суда в отношении Баира Жамбалова, который получил 6 лет 1 месяц колонии поселения.Сам он в очередной раз заявил, что не признаёт вину, а своё дело назвал заполитизированным.
Трагедия произошла вечером 5 января 2020 года на автодороге возле села Батурино Прибайкальского района. Водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо», принадлежащий родственнику Жамбалова, на скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. С места водитель скрылся. Девушка от полученных повреждений скончалась.
Спустя несколько часов после происшествия в полицию пришел улан-удэнский бизнесмен, который утверждал - в момент аварии за рулём машины был именно он. Якобы в тот день он и его друг Баир Жамбалов поменялись автомобилями. Сам Жамбалов также отрицал, что находился за рулём.
Однако весной 2020 года он был задержан, и обвинение в смертельном наезде было предъявлено уже ему. «В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду», - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Во время расследования уголовного дела Жамбалов лишился поста секретаря бурятского реготделения «Единой России», а также был исключён из партии. В Народном Хурале он занимал высокий пост вице-спикера, которого также лишился, и был сперва «разжалован» в рядовые депутаты. Сейчас он и вовсе исключён из парламента и должен сдать мандат.
Справка:
Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 годуу - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».
Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.
С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».
С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.
С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.
В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занимал должность заместителя председателя Хурала до мая 2020-го. 27 сентября исключён досрочно из парламента.
В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Исключен из партии в январе 2020 года, после того самого ДТП.
Баира Жамбалова «изгнали» из Хурала Бурятии
Власть, Фото:
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