Председатель комитета Хурала Бурятии объяснил отставку ковидом

Кандидатура того, кто претендует на место Аркадия Цыбикова, определена
Стало известно, почему депутат Аркадий Цыбиков отказался от высокой должности в Народном Хурале. Как сообщал «Байкал-Daily», Цыбиков досрочно складывает полномочия председателя комитета Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям. Таким образом, он останется «рядовым» депутатом, более не будет числиться на госслужбе и не будет получать весьма неплохую зарплату.
Аркадий Цыбиков написал заявление о досрочном прекращении его полномочий на должности председателя комитета 15 февраля.
- Мое решение вызвано необходимостью длительной реабилитации после ковида, - пояснил сегодня Аркадий Цыбиков на заседании комитета.
Имя главного претендента на высокий пост стало известно. В пресс-службе парламента Бурятии сообщили, что члены комитета выдвинули три кандидатуры. Сам Аркадий Цыбиков внёс кандидатуру депутата Валерия Цыремпилова (Единая Россия). Другие депутаты предложили члена ЛДПР Сергея Дорога и единоросса Геннадия Аюшеева.
По итогам голосования комитет вынес постановление - «рекомендовать Народному Хуралу кандидатуру депутата Геннадия Аюшеева на должность председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям».
Всего в Народном Хурале шесть комитетов – бюджетный, по госустройству, аграрный, по экономической политике, по социальной политике и по нацвопросам.
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