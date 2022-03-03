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Экс-министра промышленности Бурятии переманили заплатой в 1,5 млн

Экс-министра промышленности Бурятии переманили заплатой в 1,5 млн
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
О том, что Антона Виноградова переманили, рассказал глава Бурятии

Сегодня на сессии Народного Хурала обсуждается вопрос назначения Екатерины Кочетовой на должность зампреда правительства республики – министра экономики Бурятии. Она будет курировать экономический блок правительства, включая промышленность.

Ранее министерство промышленности возглавлял Антон Виноградов. Он покинул пост в середине октября 2021 года. Виноградов начал карьеру в KPMG – организации, которая входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний, одного из мировых лидеров в области финансового, налогового консультирования и аудита. 

Депутат Анатолий Ковалёв, обсуждая кадровый вопрос, попросил дать оценку министерству промышленности. Он выдвинул предположение, что должностные лица не справляются с поставленными задачами.

- Нет того, что раньше было. Промышленность – это блок, который необходим. Если с промышленностью тот предыдущий министр не справился, ну кто-то, не он один, а кто-то же должен отвечать. Поэтому мы должны дать оценку работы министерства промышленности. Почему не справился, почему ушёл, убежал или мы его выгнали…? – задал вопрос Анатолий Ковалёв.

На вопрос ответил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он пояснил, что прежний министр ушёл из-за более высокой зарплаты.

- С 2017 года промышленное производство у нас со 112 млрд выросло до 196; обрабатывающая промышленность – с 59 до 114 млрд. У нас ежегодно рост по промышленности, это я даже не в индексах, а в абсолютных цифрах говорю. Виноградов ушёл, его переманили на зарплату в 1,5 млн рублей. Вопрос не в том, что он не справился, мы просто не можем предложить ему такие условия, поэтому он от нас ушёл. Промышленность как была одним из приоритетов, так и остаётся, - сказал глава Бурятии.


минпромторг правительство Бурятии

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