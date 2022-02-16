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В Улан-Удэ назначили заместителя мэра по строительству

В Улан-Удэ назначили заместителя мэра по строительству
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Заместителем мэра Улан-Удэ стала заслуженный строитель Бурятии

На должность заместителя мэра – председателя комитета по строительству администрации Улан-Удэ назначена Татьяна Матвеева. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков.

К своим обязанностям Матвеева приступила с 14 февраля. Ранее она трудилась заместителем председателя комитета по строительству.

- Работа ответственная, тяжёлая, но характер, сила, уважение со стороны коллег и строителей у вас есть, - отметил Игорь Шутенков сегодня на планёрном совещании.

Татьяна Матвеева имеет высшее профильное образование, окончила факультет «Промышленное и гражданское строительство» Восточно-Сибиского технологического института по специальности «инженер-строитель».

С 1984 по 1989 гг. – инженер по технадзору управления капитального строительства Горисполкома.
С 1989 - 1995 гг. – старший инженер производственного отдела в управлении строительства.
С 1995-го по 2012 годы работала на должностях, начиная от ведущего специалиста до директора муниципального учреждения «Улан-УдэСтройЗаказчик».

С 2012-го Татьяна Матвеева занимала руководящие должности комитета по строительству администрации Улан-Удэ.

Является заслуженным строителем Республики Бурятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», этот пост заммэра был вакантен с июня 2021 года. Должность освободил Жамсо Гармаев, отработавший на этом посту почти два года. Увольнение Гармаева прогнозировали и ранее, в том числе из-за срыва сроков отопительного сезона в 100-х кварталах в 2020 году.

Всего у мэра Улан-Удэ шесть заместителей. Сейчас это первый зам Олег Екимовский, заммэра – руководитель аппарата администрации Николай Намсараев, заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев, заммэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова, заммэра – председатель комитета по финансам Татьяна Базякина и заммэра – председатель комитета по строительству Татьяна Матвеева.



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