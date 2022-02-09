Мэр Улан-Удэ: «Надо будет – дойдём до министра обороны»

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе жители военного городка Соснового Бора в Улан-Удэ забили тревогу из-за холодных квартир. Они рассказывали, что спасаются только обогревателями. В одной из квартир температура была всего лишь +14 градусов. После жалоб в соцсетях и СМИ на место выехали специалисты. Они установили, что причина - в выходе из строя дымососа на котле в местной котельной. Также в одном из проблемных домов выявили нарушения, вроде некачественной подготовки тепловых узлов, отсутствия тепловой изоляции, течи в элеваторных узлах и пр.
Сегодня на планёрном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поднял вопрос о жалобах жителей Соснового Бора на низкие температуры. Он резко раскритиковал работу коммунальной службы в микрорайоне, сообщили в пресс-службе мэрии.
- Сосновый Бор в последнее время на слуху – отвратительная работа жилищно-коммунальной службы. Там живут контрактники, военнослужащие, это жители нашего города. Они не должны страдать от безответственной работы коммунальщиков. До конца отопительного сезона контролируем жилищно-коммунальную службу, заканчиваем отопительный сезон и начинаем готовить следующий. Надо бить во все колокола, надо – дойдём до министра обороны, - сказал Игорь Шутенков на планёрке.
В отопительный сезон 2021-2022 года военный городок практически не был готов к зиме. Сейчас котельная Соснового Бора на капитальном ремонте, работы ещё не завершены. За весь отопительный период было зарегистрировано восемь аварийных ситуаций.
Управление муниципальной жилищной инспекции провело проверку многоквартирных домов в Сосновом Боре и направило материалы в военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона.
- Предписания уже есть, сейчас они на контроле. В пятницу мы встречались с военной прокуратурой, передали материалы проверки, соответственно, подготовка будет с их участием, - сказала начальник управления муниципальной жилищной инспекции Алёна Азаревич.
На замечания в свой адрес начальник жилищно-коммунальной службы «ЦЖКУ» минобороны РФ Сергей Троцкий сказал следующее:
- В последнюю аварийную ситуацию у нас вышел из строя насос, который отработал ровно два месяца – есть заключение эксперта, что это был заводской брак. Аварийная ситуация была в выходные дни и устранена за двое суток. Остановки котельной не было, было понижение параметров на 10 градусов. Проведён анализ всех аварийных ситуаций, держим на контроле.
Игорь Шутенков не согласился с мнением начальника коммунальной службы.
- То, что вы называете «ситуация под контролем» - это не так. Самое плохое, я не говорю уже, что вы пытаетесь скрыть аварийные ситуации, но вы своевременно не доводите информацию до наших служб. Об аварийных ситуациях наши службы узнают из соцсетей – от жителей, а не от вас. Сейчас мы с вами вместе заканчиваем отопительный сезон. В следующий отопительный сезон с такими параметрами и с таким отношением мы входить не будем. Прошу организовать работу по своевременному уведомлению городских служб, своевременной реакции. Жители должны получать качественные услуги по тепло-, электро- и водоснабжению, - подчеркнул мэр города.
Игорь Шутенков дал поручение администрации Октябрьского района, комитету городского хозяйства, управлению муниципального жилищного контроля подготовку к следующему отопительному сезону в военных городках проверить с особой строгостью. В случае отказа во взаимодействии мэрия будет выходить на министерство обороны РФ.