Жители улан-удэнского микрорайона замерзают в своих квартирах

По словам горожан, температура поднимается всего до 14 градусов тепла



Жители микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ жалуются на холод в своих квартирах. Крик о помощи они опубликовали в паблике ves_ulan_ude_ накануне, 3 февраля.



- Обратите уже внимание на Сосновый Бор, температура в квартирах падает, три дня сидим на обогревателях. Диспетчер ЦЖКУ говорит, что работает всё в штатном режиме. Вода еле живая бежит, сколько можно издеваться над нами? – написала местная жительница.



В комментариях многие отметили, что подобное наблюдается ежегодно: «Да, там каждую зиму в домах холодно. Реально носишь там по три пары шерстяных носков», «Когда на улице -20 и выше, в квартире сразу холодно, особенно утром», «Прожили там семь лет. Так было есть и будет. Вечная проблема! Переехали в город, и благодать!».



Однако одна горожанка заметила, что в прошлом году было жарко в квартире, но не сейчас: «Отключили одну котельную. В квартире холодрыга».



Кто-то настолько рассержен на эту проблему, что готов обращаться в прокуратуру. По словам решительной женщины, в её квартире всего 14 градусов тепла.



- Сегодня по этой проблеме пыталась связаться с главой Октябрьского района, который не так давно пиарил себя в СМИ, на тему отопления в посёлке Сосновый Бор. Так вот, поговорить с ним так и не удалось. То он на выезде, то на совещании, то там, то сям. Также не удалось связаться с главой администрации города. Секретари только и делают что отправляют то туда, то сюда. Итог, оставила официальное обращение на сайте, обращение в ЕДДС. Ждём-с. Если не получу ответ в установленные законом сроки, буду писать в прокуратуру, на бездействие администрации. А то пиариться могут, а проблемы решать нет! И да, у меня в квартире трое несовершеннолетних детей, и температура 14 градусов. И так уже не первый день, - написала женщина.



В пресс-службе мэрии пояснили, что администрация Октябрьского района и муниципальная жилищная инспекция сейчас в Сосновом Бору проверяют дома.



