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В Улан-Удэ жители военного городка мёрзнут из-за аварии на котельной

В Улан-Удэ жители военного городка мёрзнут из-за аварии на котельной
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
В Сосновом Бору разобрались, почему в квартирах сильно похолодало

Как сообщал «Байкал-Daily», жители военного городка Сосновый Бор бьют тревогу из-за похолодания в квартирах. Несколько дней людей спасают только обогреватели.

Сегодня специалисты выяснили причину понижения температуры в домах, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

– Понижение температуры произошло из-за выхода из строя дымососа на котле ДЕ-25-14. Авария произошла в ночь с 1 на 2 февраля, поэтому 2 февраля произошло понижение. Данный дымосос будет установлен сегодня к концу дня. Котельная не останавливалась, но работала с понижением параметров. Сейчас на подаче 95/60. Снижение параметров произошло на 10 градусов и это сыграло роль на понижение температуры в домах, – сообщил начальник жилищно-коммунальной службы Сергей Троцкий.

Сейчас котельная находится на капитальном ремонте, из семи котлов задействованы пять, ещё два котла должны сдать в эксплуатацию в этом году.

Также в результате проверки в доме 174 на улице имени Генерала Маргелова были выявлены отклонения от нормы показателей температуры. Причин холода в помещениях оказалось немало. Среди них промерзание стен подвала многоквартирного дома, некачественная подготовка тепловых узлов, отсутствие тепловой изоляции, течи в элеваторных узлах, а также снижение параметров температурного режима от котельной.

Управляющую компанию обязали устранить нарушения, а на котельной устранить неисправность котла.

– В итоге поручено максимально оперативно провести ремонт котла и обеспечить соблюдение температурных графиков работы котельной, своевременно информировать о технологических нарушениях на источниках теплоснабжения, предоставлять в диспетчерскую службу ЕДДС города данные о работе котельных в режиме онлайн. Подготовку к следующему сезону в военных городках мы будем проверять особо строго, – отметил председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.

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