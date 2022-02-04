В Сосновом Бору разобрались, почему в квартирах сильно похолодало
Как сообщал «Байкал-Daily», жители военного городка Сосновый Бор бьют тревогу из-за похолодания в квартирах. Несколько дней людей спасают только обогреватели.
Сегодня специалисты выяснили причину понижения температуры в домах, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
– Понижение температуры произошло из-за выхода из строя дымососа на котле ДЕ-25-14. Авария произошла в ночь с 1 на 2 февраля, поэтому 2 февраля произошло понижение. Данный дымосос будет установлен сегодня к концу дня. Котельная не останавливалась, но работала с понижением параметров. Сейчас на подаче 95/60. Снижение параметров произошло на 10 градусов и это сыграло роль на понижение температуры в домах, – сообщил начальник жилищно-коммунальной службы Сергей Троцкий.
Сейчас котельная находится на капитальном ремонте, из семи котлов задействованы пять, ещё два котла должны сдать в эксплуатацию в этом году.
Также в результате проверки в доме 174 на улице имени Генерала Маргелова были выявлены отклонения от нормы показателей температуры. Причин холода в помещениях оказалось немало. Среди них промерзание стен подвала многоквартирного дома, некачественная подготовка тепловых узлов, отсутствие тепловой изоляции, течи в элеваторных узлах, а также снижение параметров температурного режима от котельной.
Управляющую компанию обязали устранить нарушения, а на котельной устранить неисправность котла.
– В итоге поручено максимально оперативно провести ремонт котла и обеспечить соблюдение температурных графиков работы котельной, своевременно информировать о технологических нарушениях на источниках теплоснабжения, предоставлять в диспетчерскую службу ЕДДС города данные о работе котельных в режиме онлайн. Подготовку к следующему сезону в военных городках мы будем проверять особо строго, – отметил председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.
В Улан-Удэ жители военного городка мёрзнут из-за аварии на котельной
Происшествия, Фото:
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