Трутнев поручил отлавливать и содержать в приютах собак на Дальнем Востоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе потребовал обеспечить безопасность людей
Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил главам регионов ДФО обеспечить меры по отлову и должному содержанию собак в приютах, сообщает ТАСС.
- Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов обеспечить комплекс мер, включающий в себя отлов и должное содержание собак в приютах с учётом опыта положительно зарекомендовавших себя компаний, оказывающих такие услуги в других регионах, - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.
Также Трутнев поручил усилить меры ответственности для недобросовестных владельцев животных. Полпред заявил, что необходимо обеспечить безопасность людей, при этом нужно гуманного относиться к животным.
- Это ответственность властей и личная ответственность глав регионов. Нужно сделать всё необходимое, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам, не волноваться за свою жизнь и здоровье, не беспокоиться за своих родных и близких, - цитирует пресс-служба слова Трутнева.
В начале февраля власти Забайкальского и Приморского краев предложили ввести режим повышенной готовности в регионах из-за приближения сезона случки собак: бездомные животные начали активно собираться в стаи и проявлять агрессию по отношению к людям. Местным жителям запретили кормить бездомных собак, а также выгуливать своих животных без сопровождения, сообщает «Российская газета».
Особое внимание на проблему обратили после того, как в селе Домна Забайкальского края из-за стаи бродячих собак погибла семилетняя девочка.
Вскоре после этой трагедии в соседнем регионе глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому крупных собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах. На волю больше не выпускают собак высотой в холке больше 25 сантиметров.
- Собака сегодня ведёт себя спокойно, а в наших условиях: зима, морозы, отсутствие кормовой базы, любая собака становится агрессивной. И поэтому отследить момент, когда собака агрессивная, когда не агрессивная, практически невозможно. С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснял Алексей Цыденов, добавив, что «люди дороже».
Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг.
Трутнев поручил отлавливать и содержать в приютах собак на Дальнем Востоке
Власть, Фото:
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