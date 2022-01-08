Юрий Трутнев подарил юной калининградке путёвку в Бурятию

Пятилетняя жительница Калининграда загадала на Новый год поездку на Байкал
В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подарил пятилетней девочке путёвку на Байкал в Бурятию.
Трутневу досталось несколько новогодних шаров с «Ёлки желаний». Выполняя желания юных россиян, вице-премьер связался по телефону с семьями из Калининградской области и Крыма.
Желание увидеть своими глазами удивительное озеро Байкал загадала пятилетняя Алёна из Калининградской области. Она получила сертификат на поездку в Бурятию. Девочка сможет увидеть маяк в селе Турка на Байкале, посетить горячие источники в Горячинске, попробовать блюда национальной кухни.
- Недавно в рамках помощи Деду Морозу мы снимали подарки с ёлки. Мне достался подарок вашей дочери Алёны. Сертификат уже должны были вручить. Алёна пожелала посмотреть Байкал. В правительстве Российской Федерации я как раз отвечаю за развитие Дальнего Востока, в том числе и территории вокруг озера Байкал. Я сам там неоднократно бывал. Байкал прекрасен и летом, и зимой. Зимой там лёд прозрачный и очень красивый. А летом видно всё озеро, по нему можно даже и проплыть. Вы сами, пожалуйста, выберите, когда там захотите побывать. А мы эту поездку обеспечим. Желаю всего самого доброго. Поздравляю с Новым годом, – отметил Юрий Трутнев в разговоре с мамой девочки.
Акция «Ёлка желаний» проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. В акции принимают участие дети в возрасте от трёх до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и одарённые дети. Можно зайти на одноимённый портал в интернете, а можно снять шар с одной из многих ёлок, которые есть по всей стране. Так сделал Юрий Трутнев.
Также шары с «Ёлки желаний» снял президент Владимир Путин. Ему выпало исполнять мечты нескольких детей, в том числе пятилетнего мальчика Осора из Бурятии. У мальчика редкое генетическое заболевание – мышечная дистрофия Дюшенна, и ему тяжело даются любые движения. Осор загадал побывать в роли пожарного.
Улан-удэнские пожарные выполнили мечту мальчика. На пожарной машине они привезли его в часть, где Осору устроили экскурсию, индивидуальное занятие, а также по сигналу тревогу отвезли на «пожар», который тушили под руководством мальчика. Прошедший боевое крещение ребёнок получил диплом юного пожарного.
После насыщенного дня Осор и его мама поговорили по телефону с Владимиром Путиным.
- Ты знаешь, что сегодня праздник? Да. Сегодня День спасателя. И я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным, насколько мне известно. Правда? Интересна было тебе сегодня экскурсия? Экскурсия понравилась? Что ты видел? Тушил пожар? У тебя получилось? Молодец! Здорово! Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Спасибо тебе, дорогой! Спасибо! Я тебя обнимаю крепко, целую. Всего тебе самого хорошего. Будь здоров! Спасибо большое! Я говорю: «Будь здоров», он говорит: «И ты будь здоров». Молодец, - сказал во время беседы президент.
Участником акции «Ёлка желаний» стал и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он обещал устроить для 14-летнего Саши, воспитанника соцучреждения из Кяхты, поездку в Улан-Удэ на картинг-арену. Мальчик попросил об этом, так как увлекается машиностроением и планирует стать автомехаником.
Юрий Трутнев подарил юной калининградке путёвку в Бурятию
Власть, Фото:
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