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Глава Бурятии сводит мальчика в картинг-центр

Глава Бурятии сводит мальчика в картинг-центр
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Алексей Цыденов исполнит новогоднее желание 14-летнего воспитанника соцучреждения

Глава Бурятии Алексей Цыденов познакомился с 14-летним мальчиком Сашей из Кяхтинского района, чьё новогоднее желание он исполнит в рамках акции «Ёлка желаний». Накануне Алексей Цыденов присоединился к новогодней акции и 28 декабря снял с ёлки шар с запиской 14-летнего Александра.

- Саша, привет! С наступающим Новым годом тебя! Я с ёлки снял шарик, и там было твоё желание – попасть на картинг-арену. Приезжай с друзьями, вместе покатаемся, посоревнуемся. Я узнал о твоих увлечениях, 15 раз становился победителем конкурсов за три года - это очень круто! Сам мастеришь, ты большой молодец, - обратился к Александру Алексей Цыденов.

Саша рассказал, что он учится в восьмом классе, любит черчение и физкультуру. Серьёзно увлекается машиностроением.

Александр к своим 14 годам является неоднократным призером республиканских и международных конкурсов декоративно-прикладного творчества. Он посещает творческую мастерскую. В этом году у Саши была организована выставка, где он представил изготовленные им макеты военной техники, юноша сам также создает механизмы для движения машинок.

Новогоднее желание Саша выбрал не случайно, в будущем он хочет стать автомехаником.

Алексей Цыденов назначил встречу с Сашей и его друзьями в новогодние выходные.

«Ёлка желаний» – это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Её цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В акции принимают участие дети в возрасте от трёх до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и одарённые дети. Александр, чьё желание исполнит глава, живёт в социальном учреждении.


глава Бурятии Алексей Цыденов дети

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