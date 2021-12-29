Алексей Цыденов присоединился к акции «Ёлка желаний»
Во вторник, 28 декабря, Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в традиционной акции «Ёлка желаний».
В акции принимают участие дети в возрасте от трёх до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и одаренные дети.
В роли Деда Мороза накануне выступили глава Бурятии Алексей Цыденов и члены правительства республики. Они помогут исполнить мечты детей, которые спрятаны в ёлочной игрушке. Главе Бурятии попался шар с запиской 14-летнего Александра, который хочет побывать в картинг-арене.
Мечты ребят также будут исполнять зампреды правительства Бурятии. Акцию поддержали Всеволод Мухин, Евгений Луковников, Вячеслав Цыбикжапов, Пётр Мордовской и Баир Цыренов.
«Ёлка желаний» – это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Её цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. За три года в рамках проекта было исполнено свыше 21 тысячи желаний в 85 регионах.
Как сообщал «Байкал-Daily», президент Путин ранее исполнил желания нескольких детей. Среди них оказался пятилетний мальчик Осор из Улан-Удэ, который хотел побывать в роли пожарного.
Глава Бурятии исполнит желание подростка
Власть, Фото:
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