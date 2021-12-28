В Улан-Удэ после БДСМ-скандала назначили нового руководителя КСК

Смена власти произошла в Культурно-спортивном комплексе и на «Водоканале»
В Улан-Удэ после громкого скандала назначен новый руководитель МУП «Культурно-спортивный комплекс» (КСК). Им стал Андрей Сухоруков.
Сухоруков – опытный чиновник, бывший депутат горсовета двух созывов. С 2013-го по май 2021-го возглавлял Октябрьский район Улан-Удэ. Весной был назначен первым заместителем директора «Водоканала» после того, как руководитель предприятия Жаргал Цыбиков попал под следствие.
Скандал вокруг КСК развернулся в конце осени-начале зимы. В муниципальном учреждении работала сауна, которую обвинили в оказании интим-услуг. Разоблачение совершил кинодеятель Артём Бурлов, записавший на скрытой камерой разговор с администратором. Она подтверждала, что можно вызвать «девочек» и даже называла расценки на такие услуги «для взрослых».
На сайте самой сауны и вовсе обнаружили фотографии «красной комнаты» со специфической атрибутикой БДСМ.
Telegram-канал «БурКОПсоюз» также опубликовал скриншоты из закрытой группы сауны, где «красную комнату» прямо называют «БДСМ-клубом». За её пользование предусматривался отдельный прайс.
Новость разлетелась по федеральным СМИ под вариантами вроде «В одном здании с детской школой искусств в Бурятии нашли БДСМ-салон».
После скандала директора КСК Юрия Сибирякова отстранили от должности. Была начата тотальная проверка с участием администрации города и контрольно-счётной палаты. «Использование муниципальных помещений, в том числе закреплённых на праве хозяйственного ведения, для осуществления противоправной деятельности недопустимо», - подчёркивали в комитете по управлению имуществом.
Что касается «Водоканала», который оставил Андрей Сухоруков, то руководитель ему найден. Пост директора с приставкой «и.о.» пока занял Дмитрий Скакалин. Ранее он занимал должность главного инженера предприятия.
Директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков, который пока ещё числится в этой должности, находится в СИЗО. Недавно срок содержания под стражей ему продлили до 11 января 2022 года. Цыбиков обвиняется по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».
Осенью этого года Жаргала Цыбикова исключили из рядов депутатов горсовета Улан-Удэ по его собственному желанию.
Справка:
Дмитрий Скакалин родился 9 октября 1986 года. После окончания ВСГТУ по специальности «Тепловые электрические станции» работал инженером - электриком в ООО «Эгрегор», затем машинистом участка водогрейных котлов в «Генерации Бурятии» филиала ПАО «ТГК-14». Далее был назначен заместителем начальника котельного цеха по ремонту.
С 2011 по 2013 год работал в структурах администрации Улан-Удэ.
В 2017 году был назначен заместителем главного инженера по эксплуатации котельных в «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиал ПАО «ТГК-14».
В 2020 году перешёл в комитет городского хозяйства начальником отдела коммунального комплекса.
В Улан-Удэ после БДСМ-скандала назначили нового руководителя КСК
Власть, Фото:
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