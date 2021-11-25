В Улан-Удэ КСК оказался в центре скандала из-за сауны

По словам директора МУП «КСК», в ситуации разбираются правоохранительные органы



В Улан-Удэ с подачи бурятского кинодеятеля, общественника Артёма Бурлова разгорелся скандал вокруг МУП «КСК». Бурлов поднял вопрос, почему в здании муниципального учреждения работает сауна.



Кроме того, общественник посетил сауну со скрытой камерой. Он записал разговор с сотрудницей, которая не отрицала возможность вызова «девочек» и даже рассказала о расценках на такие услуги. Видео доступны для просмотра на страницах Бурлова и в его Telegram-канале.



- Дело касается наших детей, культурно-спортивного воспитания. На глазах у детей сауна, которая вообще на расстоянии выстрела должна быть. Прошу задуматься! Сейчас есть возможность переломить эту ситуацию, - написал Артём Бурлов по итогам визита.



На следующий день после визита Бурлова в сауну с её входа была снята вывеска. Владелец сауны в переписке с общественником подтвердил, что с ним без разбирательств расторгли договор аренды.



Спустя ещё день появилось видео, снятое администратором сауны – той самой, которая называла расценки на «девочек», не зная, что её снимают. Теперь она уже всячески отрицает факт интим-услуг и заявила, что Бурлов её чуть ли не подкупил. Сам общественник лишь пожалел эту женщину.



Официальный ответ



Накануне, 24 ноября, скандальную ситуацию, которая набрала обороты, прокомментировал директор МУП «КСК Улан-Удэ» Юрий Сибиряков. Он пояснил, что сауна в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ проектировалась ещё 30 лет назад «для оказания населению банно-оздоровительных услуг».



- Всё это время сауна сдавалась в аренду. Последний договор аренды по итогам аукциона был заключен в 2018 году с индивидуальным предпринимателем. Руководить КСК я пришёл в 2019 году и после беседы с арендатором, мы договорились о том, что он будет предоставлять скидки и бесплатные часы для спортсменов и пенсионеров, - сообщил Юрий Сибиряков.



Он отдельно высказался по поводу того самого визита Артёма Бурлова 19 ноября. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, пояснил Сибиряков.



- На данный момент полицией уже взяты объяснения с арендатора и сотрудников сауны. Мы же со своей стороны предоставили все необходимые документы, а с предпринимателем расторгли договор аренды. С такими арендаторами мы работать не будем, - заявил директор МУП «КСК».



Он заверил, что «полностью разделяет позицию о том, что на территории КСК, где спортом занимается много детей и жителей города, не может вестись подобная аморальная деятельность» и заявил, что руководство комплекса «делает всё возможное для комфорта спортсменов и детей». В комментариях Сибиряков поблагодарил Бурлова за то, что он подал сигнал об этой сауне.



Справка:



Муниципальное унитарное предприятие «Культурно-спортивный комплекс Улан-Удэ» занимается задачами «по разумному планированию и проведению свободного времени жителей путем широкого привлечения их к развитию самодеятельного творчества; занятиям физической культурой и спортом».



В помещениях КСК работают Улан-Удэнское ГОО ветеранов (занятия по настольному теннису); спортивная школа №3» (художественная гимнастика); детская школа искусств №7 (музыкальная школа), ЦДР «Феникс» (художественная гимнастика); ряд торговых предприятий и организаций по оказанию различных услуг населению.



В КСК имеется большой спортзал с трибунами для зрителей на 670 мест, малый спортзал, судейская комната и пр.





