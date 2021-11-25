В Улан-Удэ КСК оказался в центре скандала из-за сауны

По словам директора МУП «КСК», в ситуации разбираются правоохранительные органы
В Улан-Удэ с подачи бурятского кинодеятеля, общественника Артёма Бурлова разгорелся скандал вокруг МУП «КСК». Бурлов поднял вопрос, почему в здании муниципального учреждения работает сауна.
Кроме того, общественник посетил сауну со скрытой камерой. Он записал разговор с сотрудницей, которая не отрицала возможность вызова «девочек» и даже рассказала о расценках на такие услуги. Видео доступны для просмотра на страницах Бурлова и в его Telegram-канале.
- Дело касается наших детей, культурно-спортивного воспитания. На глазах у детей сауна, которая вообще на расстоянии выстрела должна быть. Прошу задуматься! Сейчас есть возможность переломить эту ситуацию, - написал Артём Бурлов по итогам визита.
На следующий день после визита Бурлова в сауну с её входа была снята вывеска. Владелец сауны в переписке с общественником подтвердил, что с ним без разбирательств расторгли договор аренды.
Спустя ещё день появилось видео, снятое администратором сауны – той самой, которая называла расценки на «девочек», не зная, что её снимают. Теперь она уже всячески отрицает факт интим-услуг и заявила, что Бурлов её чуть ли не подкупил. Сам общественник лишь пожалел эту женщину.
Официальный ответ
Накануне, 24 ноября, скандальную ситуацию, которая набрала обороты, прокомментировал директор МУП «КСК Улан-Удэ» Юрий Сибиряков. Он пояснил, что сауна в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ проектировалась ещё 30 лет назад «для оказания населению банно-оздоровительных услуг».
- Всё это время сауна сдавалась в аренду. Последний договор аренды по итогам аукциона был заключен в 2018 году с индивидуальным предпринимателем. Руководить КСК я пришёл в 2019 году и после беседы с арендатором, мы договорились о том, что он будет предоставлять скидки и бесплатные часы для спортсменов и пенсионеров, - сообщил Юрий Сибиряков.
Он отдельно высказался по поводу того самого визита Артёма Бурлова 19 ноября. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, пояснил Сибиряков.
- На данный момент полицией уже взяты объяснения с арендатора и сотрудников сауны. Мы же со своей стороны предоставили все необходимые документы, а с предпринимателем расторгли договор аренды. С такими арендаторами мы работать не будем, - заявил директор МУП «КСК».
Он заверил, что «полностью разделяет позицию о том, что на территории КСК, где спортом занимается много детей и жителей города, не может вестись подобная аморальная деятельность» и заявил, что руководство комплекса «делает всё возможное для комфорта спортсменов и детей». В комментариях Сибиряков поблагодарил Бурлова за то, что он подал сигнал об этой сауне.
Справка:
Муниципальное унитарное предприятие «Культурно-спортивный комплекс Улан-Удэ» занимается задачами «по разумному планированию и проведению свободного времени жителей путем широкого привлечения их к развитию самодеятельного творчества; занятиям физической культурой и спортом».
В помещениях КСК работают Улан-Удэнское ГОО ветеранов (занятия по настольному теннису); спортивная школа №3» (художественная гимнастика); детская школа искусств №7 (музыкальная школа), ЦДР «Феникс» (художественная гимнастика); ряд торговых предприятий и организаций по оказанию различных услуг населению.
В КСК имеется большой спортзал с трибунами для зрителей на 670 мест, малый спортзал, судейская комната и пр.
В Улан-Удэ КСК оказался в центре скандала из-за сауны
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нарушителя ждёт административная ответственность
Турфирмы Иркутска и Улан-Удэ предлагают дорогостоящий отдых на озере
С марта в городе отловили более четырёх тысяч собак
Эксперт из Санкт-Петербурга проведёт лекции для работников бурятской туристической отрасли
Решение было принято в связи с высокой оценкой прошедшего «Зелёного дня»
Награда была получена за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы
На предприятиях, которые могут воздействовать на экологию, проводятся профилактические мероприятия
Бурятскую гордость - буузы – всё чаще вывозят на продажу за пределы республики
Заместитель Генерального прокурора дал поручения по дальневосточным ТОР
Общепит делает до 40% годовой выручки в предновогодние дни
Административный материал в суд направили сотрудники Роспотребнадзора
Российские парфюмеры разработали духи с запахом истребителя 5-го поколения Checkmate
Компания попала в реестр недобросовестных поставщиков
Предпринимателям-нарушителям грозят штрафы
На инфляцию сильно повлияли дорожающие стройматериалы