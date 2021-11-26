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В Улан-Удэ после скандала с сауной отстранили директора КСК

В Улан-Удэ после скандала с сауной отстранили директора КСК
Власть,  Фото:страница Артёма Бурлова
На сайте скандальной сауны, работавшей в КСК, обнаружили «красную комнату» с плётками

Руководителя культурно-спортивного комплекса (КСК) Улан-Удэ Юрия Сибирякова отстранили на время проверки от должности после разгоревшегося скандала с сауной. В настоящее время проводится проверка всей деятельности КСК, сообщили в мэрии.

Нешуточный скандал разгорелся вокруг сауны, работавшей в помещении МУП «КСК Улан-Удэ» по договору аренды. Как сообщал «Байкал-Daily», общественник, бурятский кинодеятель Артём Бурлов рассказал об сауне, в которой по отдельному прайсу можно пригласить «девочек». Эту информацию подтвердила и администратор заведения, разговор с которой Бурлов тайно записал на видео. Администратор называла стоимость оказываемых услуг.

Вчера вскрылись новые детали в деятельности этой сауны. Журналист Евгения Балтатарова в своё Telegram-канале написала о том, что ей удалось найти на сайте сауны.

- Странно, что никто до сих пор не догадался зайти на сайт этой многострадальной сауны и посмотреть фотки. А я зашла. В сауне есть БДСМ-комната со специфической атрибутикой, в первую очередь это «андреевский крест», пришлось немного изучить матчасть по БДСМ. Штука очень специфическая, которую просто так устанавливать для залётных гостей не будут. Даже в названии сауны красным выделена группа Х (БДСМ-крест), - написала Евгения Балтатарова.

Telegram-канал «БурКОПсоюз» опубликовал скриншоты из закрытой группы сауны в социальной сети «Вконтакте». Здесь без стеснения пишут, что это не просто сауна, а БДСМ-клуб. На «красную комнату» предусмотрен отдельный прайс. В ней можно «отдохнуть» каждый день, а каждый третий час был в подарок.

- На этой странице прямо указано, что БДСМ-клуб расположен по адресу сауны, и подробно расписаны все услуги: тот самый «андреевский крест», клетка, фиксаторы, плётки, хлыст, цепи, ошейник с поводком, кляп-шар, верёвки для связывания, - сообщает «БурКОПсоюз».

Накануне ситуацию официально прокомментировал гендиректор КСК Юрий Сибиряков. Он пояснял, что договор аренды с предпринимателем был заключен в 2018 году, в то время как Сибиряков был назначен в 2019-м. Также он сообщил о расторжении договора аренды с владельцем скандальной сауны. «На данный момент полицией уже взяты объяснения с арендатора и сотрудников сауны. Мы же со своей стороны предоставили все необходимые документы, а с предпринимателем расторгли договор аренды. С такими арендаторами мы работать не будем», - заявил накануне Сибиряков.

Прежний руководитель МУП «КСК Улан-Удэ» покинул пост в 2019 году после того, как выяснилось, что в здании спорткомплекса работает игровой клуб. Вместе с ним должности лишилась председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасия Кузовлева.


КСК

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