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Замминистра внутренних дел Бурятии возглавит Октябрьский район Улан-Удэ

Замминистра внутренних дел Бурятии возглавит Октябрьский район Улан-Удэ
Власть,  Фото:сайт МВД по Бурятии
Неожиданная смена власти произошла в администрации крупнейшего района Улан-Удэ

Андрей Сухоруков покидает пост руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ. С 1 июня он назначается на должность первого заместителя директора МУП «Водоканал».

Ранее он написал заявление об уходе с поста руководителя районной администрации по собственному желанию, сообщили в пресс-службе мэрии.

фото - сайт администрации Улан-Удэ

Отметим, директор «Водоканал» Жаргал Цыбиков находится под следствием и содержится в СИЗО. На него возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».

Новым главой Октябрьского района будет назначен Андрей Муравьёв. Прежде он занимал пост заместителя министра внутренних дел Бурятии.

Андрей Сухоруков возглавил Октябрьский район Улан-Удэ в январе 2013 года. До этого он был командиром воинской части, депутатом горсовета двух созывов.

Андрей Муравьёв занимал пост заместителя министра внутренних дел Бурятии с 2003 года.

Справка:

Андрей Сухоруков родился 6 июля 1961 года в Улан-Удэ. Окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи, инженер по эксплуатации средств связи (1982 году), Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации, менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2006 год). В 2012 году стал кандидатом политических наук.

С 1982 года служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. Проходил службу в гарнизонах Сосновый бор, Звездный. В 1999 году был назначен командиром воинской части. Депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов 3 и 4 созывов.

Руководил администрацией Октябрьского района с января 2013 года.

Андрей Муравьёв родился 5 марта 1968 года в Улан-Удэ. Среднюю школу окончил в Улан-Удэ, после чего поступил в Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР.

С 1991 года проходил службу в оперативной части внутренних войск. Начал службу в органах внутренних дел в июне 1994 года инженером-сапёром, затем помощником начальника штаба и заместителем командира ОМОН при МВД Бурятии.

С 1996 года - слушатель Академии управления МВД России. После окончания Академии назначен на должность заместителя начальника отдела по кадрам отдела внутренних дел Железнодорожного района МВД Бурятии.

В 2000 году был назначен командиром отряда милиции особого назначения при МВД, а в 2001 году - заместителем начальника штаба - начальником оперативного отдела штаба МВД по Бурятии.

В 2003 году назначен на должность заместителя министра – начальника Штаба МВД по Бурятии. В настоящее время - заместитель министра внутренних дел по Бурятии. Полковник внутренней службы.

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации. Награжден государственными наградами, наградным огнестрельным и холодным оружием.


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