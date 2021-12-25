Алексей Ересько уже выехал на ТЭЦ-1
Сегодня в Улан-Удэ прибыл замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько. Также в Бурятии приехал директор департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Олег Радченко.
Сейчас они уже выехали на ТЭЦ-1, где произошла авария.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сняли режим ЧС регионального значения из-за пожар на улан-удэнской ТЭЦ-1. Работы по восстановлению тепло- и горячего водоснабжения продолжаются.
В Улан-Удэ приехал замминистра строительства и ЖКХ России
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 25.12.2021
Алексей Ересько уже выехал на ТЭЦ-1
По устранению аварии на ТЭЦ-1 дали оптимистичный прогноз
Алексей Цыденов сразу по возвращению из Сирии включился в работу по устранению ЧС
«Однушка» во Владивостоке стоит 12 миллионов рублей
Работы по устранению последствий пожара продолжаются
На пресс-конференции президент России ответил сразу на три вопроса о Бурятии
Руководитель райадминистрации получил представление прокуратуры
Стало известно, кто из Бурятии попал на ежегодную пресс-конференцию президента
«Что касается восстановления, сегодня мы обладаем полностью всем ресурсом – и техническим, и людским», - заверил зампред правительства
Прокуратура начала проверку из-за аварии на ТЭЦ-1
Алексей Цыденов срочно выедет из Сирии в Улан-Удэ
Зампред правительства Евгений Луковников прокомментировал утреннюю аварию на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ назвали закрывшиеся из-за аварии на ТЭЦ-1 детсады
Алексей Цыденов призвал родителей оставить сегодня детей дома
Власть, 22.12.2021
Улан-Удэнский городской совет депутатов провёл итоговую сессию