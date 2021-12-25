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В Улан-Удэ приехал замминистра строительства и ЖКХ России

В Улан-Удэ приехал замминистра строительства и ЖКХ России
Власть,  Фото:minstroyrf.gov.ru
Алексей Ересько уже выехал на ТЭЦ-1

Сегодня в Улан-Удэ прибыл замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько. Также в Бурятии приехал директор департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Олег Радченко.

Сейчас они уже выехали на ТЭЦ-1, где произошла авария.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сняли режим ЧС регионального значения из-за пожар на улан-удэнской ТЭЦ-1. Работы по восстановлению тепло- и горячего водоснабжения продолжаются.
ТЭЦ-1

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