Ещё 414 домов Октябрьского района Улан-Удэ получат горячую воду





В Советском районе здания социального назначения: детская республиканская клиническая больница по ул. Модогоева детей переведены в ДРКБ по проспекту Строителей 19 человек, 11 из них ухаживающие. По Железнодорожному району Отделенческая больница температура внутри здания 21 градус, на подаче 91, обратка 57.



- Продолжается работа оперативных штабов, определены аварийные бригады, бригады держим в том же количестве 73 единицы, - сообщил Сергей Гашев.







24 декабря начата подача горячего водоснабжения в многоквартирные дома Октябрьского района, вчера было подключено к горячему водоснабжению 39 многоквартирных домов от центрального теплового пункта в микрорайоне Энергетик, в 44 и 46 микрорайонах.Сегодня,, планируетсяв микрорайонах 40, 41, 47, 140А, 142, Энергетик, Мясокомбинат, ул. Калашникова, Жердева, Боевая, Сахьяновой, Столбовая, Павлова, Ключевская, Тулаева.многоквартирный дом будут подключены в воскресенье,- Сутки по жилищному фонду и социальным объектам прошли без аварий по теплоснабжению. Размороженных объектов на утро нет. По подключению горячего водоснабжения Октябрьского района за вчерашний день совместно с управляющими компаниями ТГК-14 было подключено 39 домов из 754 домов. Сегодня днём планируется 414, завтра мы должны оставшиеся 301 подключить, - сообщил Сергей Гашев, заместитель мэра Улан-Удэ - председатель комитета городского хозяйства.По его словам, Октябрьский район завтра должен быть весь с горячей водой.