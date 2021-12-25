 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 декабря

24 декабря

Популярное

Ещё 414 домов Октябрьского района Улан-Удэ получат горячую воду

Ещё 414 домов Октябрьского района Улан-Удэ получат горячую воду
Происшествия,  Фото:pexels.com
Продолжают работу 73 аварийные бригады

24 декабря начата подача горячего водоснабжения в многоквартирные дома Октябрьского района, вчера было подключено к горячему водоснабжению 39 многоквартирных домов от центрального теплового пункта в микрорайоне Энергетик, в 44 и 46 микрорайонах.

Сегодня, 25 декабря, планируется подключение 414 домов в микрорайонах 40, 41, 47, 140А, 142, Энергетик, Мясокомбинат, ул. Калашникова, Жердева, Боевая, Сахьяновой, Столбовая, Павлова, Ключевская, Тулаева.

Оставшиеся 301 многоквартирный дом будут подключены в воскресенье, 26 декабря.

- Сутки по жилищному фонду и социальным объектам прошли без аварий по теплоснабжению. Размороженных объектов на утро нет. По подключению горячего водоснабжения Октябрьского района за вчерашний день совместно с управляющими компаниями ТГК-14 было подключено 39 домов из 754 домов. Сегодня днём планируется 414, завтра мы должны оставшиеся 301 подключить, - сообщил Сергей Гашев, заместитель мэра Улан-Удэ - председатель комитета городского хозяйства.

По его словам, Октябрьский район завтра должен быть весь с горячей водой. 

В Советском районе здания социального назначения: детская республиканская клиническая больница по ул. Модогоева детей переведены в ДРКБ по проспекту Строителей 19 человек, 11 из них ухаживающие. По Железнодорожному району Отделенческая больница температура внутри здания 21 градус, на подаче 91, обратка 57.

- Продолжается работа оперативных штабов, определены аварийные бригады, бригады держим в том же количестве 73 единицы, - сообщил Сергей Гашев.


отключение воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
Происшествия, 25.12.2021
Соответствующее решение принял оперштаб 
В Бурятии ледяному быку обломали рог
В Бурятии ледяному быку обломали рог
Происшествия, 24.12.2021
Инцидент произошёл в центре Гусиноозёрска
Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах
Жительница Бурятии ушла домой в украденных унтах
Происшествия, 24.12.2021
Воровке обувь подошла как раз по размеру
В Улан-Удэ более 700 многоквартирных домов остаются без горячей воды
В Улан-Удэ более 700 многоквартирных домов остаются без горячей воды
Происшествия, 24.12.2021
Заявок от горожан на пункты временного размещения не поступало
Проблема с топливом возникла в Заиграевском районе Бурятии
Проблема с топливом возникла в Заиграевском районе Бурятии
Происшествия, 24.12.2021
В самые морозные дни на республику обрушились проблемы с отоплением
В Забайкалье обнаружили тело новорождённого
В Забайкалье обнаружили тело новорождённого
Происшествия, 24.12.2021
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ трижды останавливали движение трамваев
В Улан-Удэ трижды останавливали движение трамваев
Происшествия, 24.12.2021
Первые два инцидента произошли в час пик
В Бурятии мошенник обманул родного отца
В Бурятии мошенник обманул родного отца
Происшествия, 24.12.2021
Молодой человек пошёл на аферу из-за долгов
Улан-удэнец украл дамскую сумочку из парикмахерской
Улан-удэнец украл дамскую сумочку из парикмахерской
Происшествия, 24.12.2021
Добычей вора стали 800 рублей и практически сразу заблокированные карты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^