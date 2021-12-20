На встрече обсуждали планы развития вуза
Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с и. о ректора Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Игорем Сизовым.
- В ходе встречи Алексей Цыденов и Игорь Сизов обсудили планы развития вуза, направления совместной деятельности. Алексей Цыденов отметил важность продуктивной совместной работы с ведущим вузом республики для социально-экономического развития региона, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
ВСГУТУ является важнейшим поставщиком кадров для экономики Бурятии, в частности для ключевых промышленных предприятий.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года Владимир Сактоев, который был ректором ВСГУТУ почти 24 года, покинул эту должность. С того времени исполняет обязанности ректора Игорь Сизов, который занимал пост проректора по научной работе и инновациям. Следующий ректор будет назначен по согласованию с министерством науки и высшего образования РФ.
Глава Бурятии встретился с и.о. ректора ВСГУТУ
Власть, Фото:
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