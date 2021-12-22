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С экс-главы района Бурятии взыщут 1,5 млн рублей

С экс-главы района Бурятии взыщут 1,5 млн рублей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексею Балуеву придётся вернуть деньги, потраченные на ремонт

С бывшего главы Баргузинского района Бурятии Алексея Балуева взыщут около 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте приговором суда бывший глава был признан виновным в превышении должностных полномочий. Уголовное дело на экс-главу Баргузинского района было возбуждено в связи с введением режима ЧС, который он объявил в декабре 2017 года. Поводом для режима ЧС стало частичное разрушение моста через реку Сувинка на автомобильной дороге местного значения.

На ремонт из резервного фонда Бурятии было получено более 1,5 млн. рублей. «После этого действовавший режим ЧС позволил главе района заключить муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, минуя конкурсные процедуры. Договор был заключен с местным предпринимателем, которого главе района посоветовал знакомый», - сообщали в следственном управлении.

При этом ремонт выполнили с нарушением строительных норм и правил. После него была существенно снижена грузоподъёмность. Кроме того, были допущены нарушения, влияющие на безопасность эксплуатации моста.

Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Весной экс-глава подавал апелляционную жалобу, в результате ему усилили наказание. В итоге Балуеву назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком. Также он лишён права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 2,5 года.
главы районов

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