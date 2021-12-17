Однако с суммой на выпуск книг определились точно
Пять миллионов рублей из республиканского бюджета потратят на изготовление книг об истории экономики Бурятии. А вот с количеством экземпляров произошла путаница.
На сессии депутатов Народного Хурала сегодня обсуждают бюджет на будущий год. Одним из пунктов была строка как раз об этой книге. У парламентария Оксаны Бухольцевой возник вопрос: «Что за книга такая?»
- Меня очень интересует сума в 5 млн 510 тысяч рублей на историю социально-экономического развития республики Бурятия с 2020 по 2023 год. Зная, что всего 100 экземпляров, и сумма пять миллионов… Извините, нам иногда на проектно-сметную документацию денег не хватает, а мы минэку делаем такие подарки. Что это за такая книга, и если информация, которая была на рабочих группах – 100 экземпляров, это что за сумма? – с недоумением и возмущением спросила Оксана Бухольцева.
Ответ дала министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова. Она пояснила, что книг будет не 100, а 1000 экземпляров. Также будет создан электронный вариант издания.
- Наверняка там опечатка, не сто книг, а тысяча экземпляров. И это история про социально-экономическое развитие республики Бурятия за столетний период. Это иллюстрированное издание в цифрах, в фактах, которое будет как в книжном виде, так и в цифровом, - пояснила Екатерина Кочетова.
После депутаты продолжили обсуждение вопроса повестки сессии.
В Бурятии запутались с количеством книг для минэкономики
Власть, Фото:
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