 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

В Бурятии запутались с количеством книг для минэкономики

В Бурятии запутались с количеством книг для минэкономики
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако с суммой на выпуск книг определились точно

Пять миллионов рублей из республиканского бюджета потратят на изготовление книг об истории экономики Бурятии. А вот с количеством экземпляров произошла путаница.

На сессии депутатов Народного Хурала сегодня обсуждают бюджет на будущий год. Одним из пунктов была строка как раз об этой книге. У парламентария Оксаны Бухольцевой возник вопрос: «Что за книга такая?»

- Меня очень интересует сума в 5 млн 510 тысяч рублей на историю социально-экономического развития республики Бурятия с 2020 по 2023 год. Зная, что всего 100 экземпляров, и сумма пять миллионов… Извините, нам иногда на проектно-сметную документацию денег не хватает, а мы минэку делаем такие подарки. Что это за такая книга, и если информация, которая была на рабочих группах – 100 экземпляров, это что за сумма? – с недоумением и возмущением спросила Оксана Бухольцева.

Ответ дала министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова. Она пояснила, что книг будет не 100, а 1000 экземпляров. Также будет создан электронный вариант издания.

- Наверняка там опечатка, не сто книг, а тысяча экземпляров. И это история про социально-экономическое развитие республики Бурятия за столетний период. Это иллюстрированное издание в цифрах, в фактах, которое будет как в книжном виде, так и в цифровом, - пояснила Екатерина Кочетова.

После депутаты продолжили обсуждение вопроса повестки сессии.


книги депутаты Народного Хурала минэкономики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии запутались с количеством книг для минэкономики
В Бурятии запутались с количеством книг для минэкономики
Власть, 17.12.2021
Однако с суммой на выпуск книг определились точно
В Бурятии не смогли найти трёх талантливых студентов
В Бурятии не смогли найти трёх талантливых студентов
Власть, 17.12.2021
70 тысяч рублей, выделенные на именные стипендии, пришлось вернуть в бюджет
Глава Джидинского района Бурятии посетил ковидное отделение
Глава Джидинского района Бурятии посетил ковидное отделение
Власть, 17.12.2021
99 процентов пациентов, лежащих в больнице, не вакцинировались
Министр экономики Бурятии не смогла ответить по инвестпроекту
Министр экономики Бурятии не смогла ответить по инвестпроекту
Власть, 17.12.2021
Екатерина Кочетова не видела такого инвестиционного проекта в реестре
Хурал Бурятии призвали прекратить свою «порочную практику»
Хурал Бурятии призвали прекратить свою «порочную практику»
Власть, 17.12.2021
По оценке Игоря Бобкова, некоторые депутаты сидят на сессии «как многорукая богиня»
Иркутская область и Забайкалье вошли в самые проблемные регионы по жилью для сирот
Иркутская область и Забайкалье вошли в самые проблемные регионы по жилью для сирот
Власть, 17.12.2021
Туда также вошли Кемеровская область и Приморский край
Юрий Трутнев оценил планы по реновации центра Улан-Удэ
Юрий Трутнев оценил планы по реновации центра Улан-Удэ
Власть, 17.12.2021
Объекты культурного наследия в центре города обещают не сносить
Депутата Бурятии призвали стать Дедами Морозами
Депутата Бурятии призвали стать Дедами Морозами
Власть, 17.12.2021
В Народном Хурале началась последняя в этом году сессия
Хурал прекратил полномочия умершего бурятского депутата
Хурал прекратил полномочия умершего бурятского депутата
Власть, 17.12.2021
Технический вопрос решили на очередной сессии
Бурятский депутат попросил отменить дистант для части школьников
Бурятский депутат попросил отменить дистант для части школьников
Власть, 17.12.2021
Родители даже вынуждены брать отпуска на период дистанционной учёбы детей
Уволен куратор всероссийской переписи населения
Уволен куратор всероссийской переписи населения
Власть, 16.12.2021
Телеграм-каналы считают его уход недобровольным
В Бурятии экс-сотрудник УФСИН попался на коррупции
В Бурятии экс-сотрудник УФСИН попался на коррупции
Власть, 16.12.2021
Уголовное дело возбудили на бывшего заместителя начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции
В Улан-Удэ выполнили 91% наказов депутатам горсовета
В Улан-Удэ выполнили 91% наказов депутатам горсовета
Власть, 16.12.2021
Депутаты Улан-Удэнского горсовета раскритиковали комитет по строительству администрации города
В Бурятии назвали лучших муниципальных чиновников
В Бурятии назвали лучших муниципальных чиновников
Власть, 16.12.2021
Среди призёров оказался только один представитель Улан-Удэ
Юрий Трутнев: «Для меня секрет, почему Бурятия не попала в «Чистый воздух»
Юрий Трутнев: «Для меня секрет, почему Бурятия не попала в «Чистый воздух»
Власть, 16.12.2021
Полпред президента в ДФО находится в Улан-Удэ с двухдневным визитом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^