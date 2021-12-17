Родители даже вынуждены брать отпуска на период дистанционной учёбы детей
Депутат Игорь Марковец на «часе заявлений» на сессии Народного Хурала Бурятии поднял больную для родителей школьников тему дистанционного обучения. По мнению Марковца, самая большая проблема не только в организационных моментах, но и в том, что младшеклассники надолго одни остаются дома.
Марковец предложил отменить дистанционное обучение для учеников начальной школы.
- Родители обращаются, нервничают. Многие берут больничный и отпуск, но это не выход из ситуации. Предложение такое: следующий оперштаб у нас 20-го числа, надо всё-таки продумать эту ситуацию. По крайней мере, для младших классов: первый, второй, возможно, третий. Если получится, развести их как-то по школам, чтобы отдельно посещали школы, заходили уходили, по времени их развести, по часу между ними, чтобы они не пересекались. Чтобы эти дети могли учиться, - сказал Игорь Марковец.
Аналогичное предложение он внёс для учащихся выпускных классов, которым «крайне важно не выпасть» из учёбы.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 декабря школы Улан-Удэ, Кяхты, Кабанского, Мухоршибирского районов перешли на дистанционный режим. Исключением являются учреждения интернатного типа, а также образовательные организации Улан-Удэ, реализующие образовательные программы дополнительного образования, за исключением индивидуальных занятий.
Родители возмущаются организационными моментами: необходимостью иметь телефоны, компьютеры, нестабильной работой интернета и пр. Большая проблема в том, что обучение проходит на разных платформах, которые часто работают с перебоями. Не у всех школьников с лёгкостью получается подключиться к уроку. Большие трудности в семьях, где несколько детей, занятия у которых проходят одновременно. Улан-удэнцы даже просят отменить «дистант» и бурно выражают свои мнения в соцсетях.
«Дистанционка» продлится как минимум до 27 декабря.
Бурятский депутат попросил отменить дистант для части школьников
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 17.12.2021
Родители даже вынуждены брать отпуска на период дистанционной учёбы детей
Уголовное дело возбудили на бывшего заместителя начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции
Депутаты Улан-Удэнского горсовета раскритиковали комитет по строительству администрации города
Среди призёров оказался только один представитель Улан-Удэ
Полпред президента в ДФО находится в Улан-Удэ с двухдневным визитом
Деловая встреча состоялась в рамках визита монгольской делегации в Россию
Николая Емонакова поздравил с избранием бывший руководитель Иволги
Глава Бурятии и Баир Жалсанов подали апелляционные жалобы
Президент подчеркнул, что под Новый год подобное ограничение создаст для людей много проблем
Лекцию прочли для сотрудников агентства по государственным закупкам.
Вопрос подняла Оксана Бухольцева
Изменения одобрила Госдума
По словам Алексея Цыденова, за время его отсутствия накопилось много дел
Власть, 14.12.2021
Встреча состоится в России
Власть, 14.12.2021
Против проголосовали 14 депутатов