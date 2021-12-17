 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

Бурятский депутат попросил отменить дистант для части школьников

Бурятский депутат попросил отменить дистант для части школьников
Власть,  Фото:pixabay.com
Родители даже вынуждены брать отпуска на период дистанционной учёбы детей

Депутат Игорь Марковец на «часе заявлений» на сессии Народного Хурала Бурятии поднял больную для родителей школьников тему дистанционного обучения. По мнению Марковца, самая большая проблема не только в организационных моментах, но и в том, что младшеклассники надолго одни остаются дома.

Марковец предложил отменить дистанционное обучение для учеников начальной школы.

- Родители обращаются, нервничают. Многие берут больничный и отпуск, но это не выход из ситуации. Предложение такое: следующий оперштаб у нас 20-го числа, надо всё-таки продумать эту ситуацию. По крайней мере, для младших классов: первый, второй, возможно, третий. Если получится, развести их как-то по школам, чтобы отдельно посещали школы, заходили уходили, по времени их развести, по часу между ними, чтобы они не пересекались. Чтобы эти дети могли учиться, - сказал Игорь Марковец.

Аналогичное предложение он внёс для учащихся выпускных классов, которым «крайне важно не выпасть» из учёбы.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 декабря школы Улан-Удэ, Кяхты, Кабанского, Мухоршибирского районов перешли на дистанционный режим. Исключением являются учреждения интернатного типа, а также образовательные организации Улан-Удэ, реализующие образовательные программы дополнительного образования, за исключением индивидуальных занятий.

Родители возмущаются организационными моментами: необходимостью иметь телефоны, компьютеры, нестабильной работой интернета и пр. Большая проблема в том, что обучение проходит на разных платформах, которые часто работают с перебоями. Не у всех школьников с лёгкостью получается подключиться к уроку. Большие трудности в семьях, где несколько детей, занятия у которых проходят одновременно. Улан-удэнцы даже просят отменить «дистант» и бурно выражают свои мнения в соцсетях.

«Дистанционка» продлится как минимум до 27 декабря.
дистанционное обучение школьники депутаты Народного Хурала

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский депутат попросил отменить дистант для части школьников
Бурятский депутат попросил отменить дистант для части школьников
Власть, 17.12.2021
Родители даже вынуждены брать отпуска на период дистанционной учёбы детей
В Бурятии экс-сотрудник УФСИН попался на коррупции
В Бурятии экс-сотрудник УФСИН попался на коррупции
Власть, 16.12.2021
Уголовное дело возбудили на бывшего заместителя начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции
В Улан-Удэ выполнили 91% наказов депутатам горсовета
В Улан-Удэ выполнили 91% наказов депутатам горсовета
Власть, 16.12.2021
Депутаты Улан-Удэнского горсовета раскритиковали комитет по строительству администрации города
В Бурятии назвали лучших муниципальных чиновников
В Бурятии назвали лучших муниципальных чиновников
Власть, 16.12.2021
Среди призёров оказался только один представитель Улан-Удэ
Юрий Трутнев: «Для меня секрет, почему Бурятия не попала в «Чистый воздух»
Юрий Трутнев: «Для меня секрет, почему Бурятия не попала в «Чистый воздух»
Власть, 16.12.2021
Полпред президента в ДФО находится в Улан-Удэ с двухдневным визитом
Министры финансов России и Монголии обсудили перспективы сотрудничества
Министры финансов России и Монголии обсудили перспективы сотрудничества
Власть, 16.12.2021
Деловая встреча состоялась в рамках визита монгольской делегации в Россию
В Иволгинском районе Бурятии прошла инаугурация главы
В Иволгинском районе Бурятии прошла инаугурация главы
Власть, 15.12.2021
Николая Емонакова поздравил с избранием бывший руководитель Иволги
Эпопея по увольнению экс-министра образования Бурятии затягивается
Эпопея по увольнению экс-министра образования Бурятии затягивается
Власть, 15.12.2021
Глава Бурятии и Баир Жалсанов подали апелляционные жалобы
Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год
Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год
Власть, 15.12.2021
Президент подчеркнул, что под Новый год подобное ограничение создаст для людей много проблем
Работники прокуратуры Бурятии прочли лекцию про коррупцию
Работники прокуратуры Бурятии прочли лекцию про коррупцию
Власть, 15.12.2021
Лекцию прочли для сотрудников агентства по государственным закупкам.
Глава Бурятии вернулся после самой долгой командировки
Глава Бурятии вернулся после самой долгой командировки
Власть, 15.12.2021
По словам Алексея Цыденова, за время его отсутствия накопилось много дел
Путин встретится с президентом Монголии
Путин встретится с президентом Монголии
Власть, 14.12.2021
Встреча состоится в России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^