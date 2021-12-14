Парламент Бурятии поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

- Если мы решили бороться с этой страшной болезнью, мы не должны принимать двойные стандарты. Если сейчас мы говорим, чтобы допускать людей в спортзалы, в бассейны, в кинозалы, разрешаем им выезд за границу в турпоездки, откуда они приносят эту заразу. Если мы хотим победить, не применять двойные стандарты, мы должны жёстко ограничить все эти массовые мероприятия, массовые поездки, чтобы не распространялся этот вирус, - поделился мнением депутат Анатолий Ковалев.







Депутаты Народного Хурала Бурятии большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Для обсуждения этого вопроса парламент республики сегодня собрался на внеочередную сессию.Обсуждения этого вопроса было бурным, многие депутаты сочли должным высказать свою точку зрения. В итоге сессия продлилась около двух часов. По её завершению вопрос поставили на голосование.Для принятия положительного решения необходимо было собрать голоса минимум 33 депутатов. «За» в итоге проголосовали 44 человека, «против» - 14. Таким образом Народный Хурал поддержал федеральную инициативу.Против проголосовали фракции КПРФ и ЛДПР.Отметим, сегодня, 14 декабря, истекает срок, отведённый Госдумой для подготовки отзывов регионов на законопроекты о системе QR-кодов. Ранее ряд региональных парламентов высказался в поддержку инициативы.Федеральный законопроект, внесённый в Госдуму, предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии.- Поправки предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года, - сообщает ТАСС.