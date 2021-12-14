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Депутат Хурала Бурятии: «Всё делается ради галочки?»

Депутат Хурала Бурятии: «Всё делается ради галочки?»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Работа внеочередной сессии началась с обсуждения организационных моментов

Сегодня парламентарии Бурятии обсуждают проект федерального закона о QR-кодах в общественных местах.

Депутат Иринчей Матханов возмутился датой проведения внеочередной сессии Народного Хурала. Матханов заявил, что законопроект Бурятия рассматривает «в последнюю очередь».

- Почему Иркутская область на той неделе рассмотрела, дала оценку этого закона, почему другие регионы рассмотрели пораньше… Почему мы в последний момент-то всё принимаем? Чтобы сказать: «А давайте голосовать, потому что нам дальше ждать уже некуда?». Почему этот закон вышел только сейчас, допустим? У нас ковид уже второй год идёт, почему в прошлом году не приняли этот закон? Вопросов очень много на самом деле. У нас всё делается ради чего-то, для галочки. Голосовать, конечно, каждый будет по-своему. Но методика преподнесения закона – безобразная до бесконечности, - высказался Иринчей Матханов.

На его негодование ответила вице-спикер Татьяна Мантатова. Она заметила, что правовых нарушений нет. Председатель парламента Владимир Павлов добавил, что предварительно проводил работу профильный комитет, который «тщательно подготовил вопрос».

«Коммерсантъ» сообщает, что большинство региональных парламентов уже высказались в поддержку правительственной инициативы, кое-где депутаты внесли собственные предложения — например, выдавать QR-коды по титру антител.

- Подготовка отзыва на федеральный законопроект совместного ведения — это право, а не обязанность региональной власти. Отзыв может направить как заксобрание, так и глава субъекта, однако «мнение» учитывается, только если они совпадают. В противном случае позиция региональных властей считается «невыраженной». Госдума может создать согласительную комиссию при поступлении отрицательных отзывов от трети субъектов РФ, то есть против законопроекта должны высказаться минимум 29 губернаторов и парламентов. На практике такого не случалось еще никогда, - отмечает «Ъ».



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