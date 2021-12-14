В Бурятии районную больницу возглавил нейрохирург

Новый главврач назначен в Закаменской центральной районной больнице
В Закаменской центральной районной больнице в Бурятии назначен новый главный врач. Им стал Константин Эрдынеев. Он с 13 декабря приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
Ранее больницей руководил Булат Цыденов.
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Константин Эрдынеев назначен из кадрового управленческого резерва первого набора министерства здравоохранения Бурятии. С 2016 года он заведовал нейрохирургическим отделением БСМП. Имеет пятилетний опыт на руководящих должностях, прошёл школу кадрового управленческого резерва первого набора республиканского минздрава.
Общий стаж в сфере здравоохранения составляет 16 лет, работает врачом с 2005 года.
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Константин Эрдынеев окончил Читинскую государственную медицинскую академию в 2005 году. Также отучился в ординатуре по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» в 2007 году, окончил интернатуру по специальности «Травматология и ортопедия» в 2008 году, ординатуру по специальности «Нейрохирургия» в 2013 году. В 2020 году прошёл профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
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Константин Эрдынеев начал свою карьеру врачом-ординатором по спортивной медицине «Региональном центре спортивной подготовки» Читинской области в 2006 году, в 2007 работал врачом-интерном по специальности «травматология и ортопедия».
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В 2008 году стал врачом травматологом-ортопедом детского травмотолого-ортопедического отделения в БСМП, на этой должности проработал два года. В 2011 году поступил на клиническую ординатуру по специальности «нейрохирургия» в Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования (ГБОУ ДПО «ИГМАПО»).
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В 2013 году после окончания ординатуры стал работать врачом-нейрохирургом нейрохирургического отделения республиканской клинической больнице имени Семашко. С 2016 по 2021 год работал врачом-нейрохирургом и заведующим нейрохирургическим отделением БСМП.
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