Вячеслав Дамдинцурунов показал свой кабинет в Госдуме

Кабинет депутата оказался небольшим. Здесь находится три стола. Один рабочий, с возможностью приёма посетителей, для Дамдинцурунова, два других предоставлены его помощникам. Одна из них, кстати, также работала в выходной день. Ещё в кабинете находится шкаф и небольшой холодильник.







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