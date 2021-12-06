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Вячеслав Дамдинцурунов показал свой кабинет в Госдуме

Вячеслав Дамдинцурунов показал свой кабинет в Госдуме
Власть, 
Депутат от Бурятии постарался «развеять мифы» о рабочих помещениях членов Госдумы

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов в воскресенье провёл «экскурсию» по своему рабочему месту. Он записал видео и выложил его на своей странице в соцсети. Экскурсию он провёл, чтобы «развеять мифы», пояснил Дамдинцурунов.

- Отвечая на многие вопросы: где я работаю, какие помещения нам предоставляются… И чтобы развеять многие мифы, хочу показать вам свой кабинет, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.

Кабинет депутата оказался небольшим. Здесь находится три стола. Один рабочий, с возможностью приёма посетителей, для Дамдинцурунова, два других предоставлены его помощникам. Одна из них, кстати, также работала в выходной день. Ещё в кабинете находится шкаф и небольшой холодильник.


В комментариях подписчики желают Дамдинцурунову успешной работы: «Удачи!», «Успехов!», «Успехов в работе!», «Классный кабинет», «Успешной вам работы на благо родной Бурятии!».

Как сообщал «Байкал-Daily», Вячеслав Дамдинцурунов был избран депутатом Госдумы от Бурятии этой осенью. Он набрал 37,4 % голосов, опередив кандидата от КПРФ Баира Цыренова.

Кресло министра спорта Бурятии, которое освободил Дамдинцурунов, занял 32-летний Иван Козырев.
депутаты Госдумы

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