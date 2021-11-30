В Бурятии сменился один из лидеров ОНФ

И.о. ректора БГУ получил новое назначение
Алдар Дамдинов, бывший министр образования Бурятии, бывший депутат Госдумы и нынешний исполняющий обязанности ректора БГУ, избран сопредседателем регионального штаба ОНФ в Бурятии. Он сменил на посту сопредседателя Наталью Сандакову, которая стала в этом году заместителем министра по науке и образованию республики.
В числе сопредседателей регионального штаба ОНФ остались Максим Киреенко и депутат Госдумы Николай Будуев.
Как сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии, итоговая отчётно-выборная конференция состоялась 29 ноября. На ней активисты ОНФ не только избрали новый состав штаба и сопредседателей, а также подвели итоги работы и утвердили перечень общественных предложений, которые будут переданы главе республики Алексею Цыденову.
В целом, в обновлённую команду регионального штаба Общественного народного фронта в Бурятии вошли эксперты, представляющие предпринимательское сообщество, вопросы городской среды и ЖКХ, культуры и образования. Пополнили ряды штабистов эксперты площадок Александр Гусев и Дмитрий Замолотских. Также к движению ОНФ присоединились уполномоченный по правам предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев и председатель БРО «Опора России» Владимир Манжуев.
Справка:
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента Владимира Путина. Главными задачами ОНФ названы «контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан».
В Бурятии региональное движение ОНФ было создано в октябре 2013 года. Первыми сопредседателями стали доцент ВСГАКИ, председатель национально-культурной автономии татар в Бурятии, Сажида Баталова; заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и лин-технологиям ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» Сергей Желтиков и проректор ВСГУТУ по учебной работе Пётр Хардаев.
В Бурятии сменился один из лидеров ОНФ
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 30.11.2021
И.о. ректора БГУ получил новое назначение
Власть, 29.11.2021
Несмотря на отличный бурятский урожай, хранить его в больших объёмах негде
Власть, 29.11.2021
Алексей Цыденов дал интервью о ситуации с коронавирусом, вакцинацией и QR-кодами
Депутаты рекомендуют не раздавать сразу штрафы нерадивым землепользователям
«Всё должно быть добровольно», - подчеркнул президент
Властям города нужно изменить правила землепользования застройки города
На шахте в Кемеровской области погибли 52 человека
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова приняла участие в работе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека
В деятельности скандальной сауне вскрылись новые подробности
Вячеслав Абзалов покинул должность по собственному желанию
Главе района внесено прокурорское представление
В городе планируют ввести льготные проездные для школьников и пенсионеров
Сейчас сертификаты для переболевших коронавирусом действуют полгода
«В условиях Крайнего Севера на кону здоровье людей», - заявил Евгений Григорьев
Указ о награждении подписал президент страны