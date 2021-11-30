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В Бурятии сменился один из лидеров ОНФ

В Бурятии сменился один из лидеров ОНФ
Власть,  Фото:ОНФ в Бурятии
И.о. ректора БГУ получил новое назначение

Алдар Дамдинов, бывший министр образования Бурятии, бывший депутат Госдумы и нынешний исполняющий обязанности ректора БГУ, избран сопредседателем регионального штаба ОНФ в Бурятии. Он сменил на посту сопредседателя Наталью Сандакову, которая стала в этом году заместителем министра по науке и образованию республики.

В числе сопредседателей регионального штаба ОНФ остались Максим Киреенко и депутат Госдумы Николай Будуев.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии, итоговая отчётно-выборная конференция состоялась 29 ноября. На ней активисты ОНФ не только избрали новый состав штаба и сопредседателей, а также подвели итоги работы и утвердили перечень общественных предложений, которые будут переданы главе республики Алексею Цыденову.

В целом, в обновлённую команду регионального штаба Общественного народного фронта в Бурятии вошли эксперты, представляющие предпринимательское сообщество, вопросы городской среды и ЖКХ, культуры и образования. Пополнили ряды штабистов эксперты площадок Александр Гусев и Дмитрий Замолотских. Также к движению ОНФ присоединились уполномоченный по правам предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев и председатель БРО «Опора России» Владимир Манжуев.

Справка:

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента Владимира Путина. Главными задачами ОНФ названы «контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан».

В Бурятии региональное движение ОНФ было создано в октябре 2013 года. Первыми сопредседателями стали доцент ВСГАКИ, председатель национально-культурной автономии татар в Бурятии, Сажида Баталова; заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и лин-технологиям ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» Сергей Желтиков и проректор ВСГУТУ по учебной работе Пётр Хардаев.
ОНФ

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