Новый министр спорта Бурятии отчитался о первой командировке

Иван Козырев отчитался о своей первой командировке в Москву в качестве министра спорта и молодёжной политики Бурятии. Небольшой отчёт он опубликовал на своей странице в Instagram.
По его словам, командировка длилась всего два дня – 22 и 23 ноября, но выдалась насыщенной.
- Посетили настоящий дом для огромного количества федераций по видам спорта и максимально крутейшее место - Олимпийский комитет России, в которое каждый день приходят, без преувеличения, великие люди. С некоторыми из них мне выпала честь познакомиться, пообщаться и наметить планы дальнейшего сотрудничества, в том числе в части проведения на территории Республики Бурятия крупных спортивных мероприятий - по вольной борьбе, боксу, лёгкой атлетике, - написал Иван Козырев.
Также глава минспорта Бурятии посетил Российский Союз боевых искусств и познакомился с его руководителями.
Одним из приятных событий Козырев назвал получение Кубка V летней спартакиады молодёжи России по боевым искусствам. Бурятия стала лучшей на турнире. Это событие Иван Козырев назвал «вишенкой на торте».
Также он рассказал, что удалось попасть на приём к министру спорта России Олегу Матыцину.
Утро следующего дня у Ивана Козырева началось с посещения министерства спорта России. Здесь он встретился с коллегами, курирующими разные направления деятельности.
- В частности, подробно разобрали ряд новых направлений деятельности министерства, в том числе новые федеральные проекты – «Бизнес спринт», «Спорт высших достижений», «Физическая культура и массовый спорт», в рамках одного из которых, Республика Бурятия до 2024г. получит оборудование для создания трёх «умных» спортивных площадок и одного модульного спортивного комплекса, - поделился министр.
Иван Козырев впервые побывал в Государственной Думе. С депутатом от Бурятии Вячеславом Дамдинцуруновым (прежним главой минспорта Бурятии) обсудили направления и варианты работы с молодёжью.
Также Козырев познакомился с заместителем руководителя федерального агентства по делам молодёжи России Дамиром Фаттаховым.
- В общем, командировка удалась, работаем с удвоенной силой, - заключил Иван Козырев.
Как сообщал «Байкал-Daily», Иван Козырев был назначен на должность министра спорта Бурятии в середине октября. В прошлом 32-летний министр занимался боксом, был преподавателем и директором школы олимпийского резерва №11. Имеет звание мастера спорта по боксу.
Ранее его пост занимал Вячеслав Дамдинцурунов, который этой осенью стал депутатом Госдумы.