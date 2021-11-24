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Новый министр спорта Бурятии отчитался о первой командировке

Новый министр спорта Бурятии отчитался о первой командировке
Власть,  Фото:страница Ивана Козырева
Иван Козырев объяснил, почему «командировка удалась»

Иван Козырев отчитался о своей первой командировке в Москву в качестве министра спорта и молодёжной политики Бурятии. Небольшой отчёт он опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, командировка длилась всего два дня – 22 и 23 ноября, но выдалась насыщенной.

- Посетили настоящий дом для огромного количества федераций по видам спорта и максимально крутейшее место - Олимпийский комитет России, в которое каждый день приходят, без преувеличения, великие люди. С некоторыми из них мне выпала честь познакомиться, пообщаться и наметить планы дальнейшего сотрудничества, в том числе в части проведения на территории Республики Бурятия крупных спортивных мероприятий - по вольной борьбе, боксу, лёгкой атлетике, - написал Иван Козырев.

Также глава минспорта Бурятии посетил Российский Союз боевых искусств и познакомился с его руководителями.


Одним из приятных событий Козырев назвал получение Кубка V летней спартакиады молодёжи России по боевым искусствам. Бурятия стала лучшей на турнире. Это событие Иван Козырев назвал «вишенкой на торте».

Также он рассказал, что удалось попасть на приём к министру спорта России Олегу Матыцину.

Утро следующего дня у Ивана Козырева началось с посещения министерства спорта России. Здесь он встретился с коллегами, курирующими разные направления деятельности.

- В частности, подробно разобрали ряд новых направлений деятельности министерства, в том числе новые федеральные проекты – «Бизнес спринт», «Спорт высших достижений», «Физическая культура и массовый спорт», в рамках одного из которых, Республика Бурятия до 2024г. получит оборудование для создания трёх «умных» спортивных площадок и одного модульного спортивного комплекса, - поделился министр.

Иван Козырев впервые побывал в Государственной Думе. С депутатом от Бурятии Вячеславом Дамдинцуруновым (прежним главой минспорта Бурятии) обсудили направления и варианты работы с молодёжью.

Также Козырев познакомился с заместителем руководителя федерального агентства по делам молодёжи России Дамиром Фаттаховым.

- В общем, командировка удалась, работаем с удвоенной силой, - заключил Иван Козырев.

Как сообщал «Байкал-Daily», Иван Козырев был назначен на должность министра спорта Бурятии в середине октября. В прошлом 32-летний министр занимался боксом, был преподавателем и директором школы олимпийского резерва №11. Имеет звание мастера спорта по боксу.

Ранее его пост занимал Вячеслав Дамдинцурунов, который этой осенью стал депутатом Госдумы.



минспорта

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