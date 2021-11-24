Изменения связаны с вакантной должностью главы района
На внеочередной сессии Заиграевского райсовета депутатов был избран новый председатель. Им стал Иван Кириллов. За его кандидатуру проголосовали 12 депутатов из 13-ти, сообщается в группе «Заиграево-инфо».
Ранее Кириллов уже был исполняющим обязанности председателя местного райсовета.
Прежний председатель райсовета депутатов Виталий Хамарханов досрочно сложил свои полномочия по собственному желанию. Он считается одним из главных претендентов на пост главы Заиграевского района.
- Я покинул пост председателя районного Совета депутатов по собственному желанию, в связи с участием в конкурсе на должность главы муниципального образования «Заиграевский район», - прокомментировал свой уход с выборной должности Виталий Хамарханов.
В этом муниципалитете после вынужденного ухода с поста главы района Александра Бурлакова претендуют на руководство Заиграевским районом три кандидата.
По информации Telegram-канала «Вперёд» Заиграево», заявки подали бывший председатель Заиграевского райсовета депутатов Виталий Хамарханов, главврач районной центральной больницы Виктор Коренев и замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии, председатель комитета по развитию предпринимательства Виталий Шальков. Ожидается, что конкурс состоится в конце ноября-начале декабря.
В Заиграевском районе Бурятии выбрали нового председателя райсовета
Власть, Фото:
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